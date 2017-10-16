Рыбаки Приморья налегли на иваси

16 октября 2017 года
В Мурманской области с помощью WWF появятся бригады общественных инспекторов, которые будут защищать атлантического лосося от браконьеров. Специалисты планируют опираться на успешный опыт камчатских коллег.
Роль России в Организации по морским наукам северной части Тихого океана отражает научный вклад страны. Отечественные специалисты продолжают заниматься крупными экосистемными комплексными исследованиями в Северной Пацифике, отметил врио директора ТИНРО-Центра Алексей Байталюк.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выбрал нового руководителя Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA). Для этой должности лучше всего подходит Барри Майерс – исполнительный директор компании по прогнозированию погоды AccuWeather, считает глава государства.
Загрязнение морей пластиком – серьезный вопрос, для которого может потребоваться юридическое решение на международном уровне, заявил президент Владимир Путин. Он предложил подумать над созданием льготных условий для очистки океана.
В четвертом квартале ледовые условия Берингова и Охотского морей будут менее суровыми, чем в среднем за прошлые годы, прогнозируют в ТИНРО-Центре. В Японском море и прикурильском районе сложностей также не ожидается.
Иркутская область предложила включить в федеральный план искусственного воспроизводства зарыбление омулем Братского и Усть-Илимского водохранилищ. С помощью популяций в этих водоемах планируется пополнять байкальские запасы.
В 2018 г. российские рыбаки смогут возобновить промышленный лов мойвы в Баренцевом море. Объемы для добычи этого и других объектов установила Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству.
Активное внедрение электронной ветеринарной сертификации станет важным стимулом для производства качественной продукции, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на совещании у президента. Владимир Путин в ответ поторопил регионы с внедрением системы.
В законную силу вступило постановление суда в отношении иностранной компании, которой принадлежало судно Virile. В начале года оно было задержано с грузом живого краба на борту.
13 октября 2017 года
С 13 по 17 октября традиционное рыболовство в отношении осенней кеты в границах Хабаровского района Хабаровского края будет открыто для физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера.