16 октября 2017 года

Рыбаки Приморья налегли на иваси

Вылов дальневосточной сардины (иваси) предприятиями Приморского края превысил 7,7 тыс. тонн. Это почти вдвое больше, чем на отчетную дату прошлого года.

На 1 октября суда Приморья добыли почти 7750 тонн иваси, что на 3370 тонн выше уровня прошлого года, сообщили Fishnews в в пресс-службе администрации региона.

Промысел иваси рыбаки края возобновили в 2016 г. Всего в прошлом году было выловлено 4,3 тыс. тонн дальневосточной сардины.

Fishnews