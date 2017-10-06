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Ведомство США по океанам может возглавить бизнесмен

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выбрал нового руководителя Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA). Для этой должности лучше всего подходит Барри Майерс – исполнительный директор компании по прогнозированию погоды AccuWeather, считает глава государства.

NOAA отвечает за широчайший круг вопросов – от предупреждений о надвигающихся ураганах до управления рыболовством, сообщает корреспондент Fishnews. Если назначение Барри Майерса утвердят сенаторы, то управление возглавит представитель бизнеса, хотя ранее эту должность занимали ученые. Так, при администрации Барака Обамы ведомством руководила геолог и бывший астронавт Кэтрин Салливан.

Как пишет газета The Hill, не все рады выбору президента Дональда Трампа. В частности, недоволен директор по вопросам политики в области океана научно-исследовательского Центра американского прогресса (Center for American Progress) Майкл Конатан. Он подчеркнул, что в отличие от 11 из 12 бывших руководителей агентства у Барри Майерса нет ученой степени. Это в очередной раз показывает, что нынешняя администрация игнорирует роль науки в политике, считает Майкл Конатан.

Fishnews
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