Ведомство США по океанам может возглавить бизнесмен

06 октября 2017 года
Круглый стол «Тенденции мирового рынка водных биоресурсов» прошел в рамках Международного конгресса рыбаков во Владивостоке. На одной площадке собрались самые разные спикеры: от экологов и ученых до специалистов в сфере маркетинговых коммуникаций и биржевых торгов.
05 октября 2017 года
Премьер Дмитрий Медведев продлил действие постановления об уничтожении продукции, которую нельзя ввозить в Россию в связи с эмбарго. Как и сам запрет на ввоз, такие меры будут применяться до конца 2018 г.
04 октября 2017 года
Правительство Австралии планирует за 10 лет удвоить стоимость произведенной в стране продукции аквакультуры – до 1,56 млрд долларов США. Такой показатель предусматривает Национальная стратегия в области аквакультуры.
03 октября 2017 года
В Калифорнии завершилась 28-я сессия российско-американского Межправительственного консультативного комитета по рыбному хозяйству. Одной из тем стал вопрос о целесообразности создания морских охраняемых районов в Антарктике.
29 сентября 2017 года
В Австралии собираются реализовать проект по созданию самого большого предприятия для выращивания черной тигровой креветки. Производство должно составить 150 тыс. тонн в год общей стоимостью около 1,3 млрд долларов США.
XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке 5-6 октября. В этом году программа форума построена таким образом, чтобы мероприятия носили прикладной характер.
16 октября 2017 года
В Мурманской области с помощью WWF появятся бригады общественных инспекторов, которые будут защищать атлантического лосося от браконьеров. Специалисты планируют опираться на успешный опыт камчатских коллег.
Роль России в Организации по морским наукам северной части Тихого океана отражает научный вклад страны. Отечественные специалисты продолжают заниматься крупными экосистемными комплексными исследованиями в Северной Пацифике, отметил врио директора ТИНРО-Центра Алексей Байталюк.
Вылов дальневосточной сардины (иваси) предприятиями Приморского края превысил 7,7 тыс. тонн. Это почти вдвое больше, чем на отчетную дату прошлого года.
Загрязнение морей пластиком – серьезный вопрос, для которого может потребоваться юридическое решение на международном уровне, заявил президент Владимир Путин. Он предложил подумать над созданием льготных условий для очистки океана.
В четвертом квартале ледовые условия Берингова и Охотского морей будут менее суровыми, чем в среднем за прошлые годы, прогнозируют в ТИНРО-Центре. В Японском море и прикурильском районе сложностей также не ожидается.
Иркутская область предложила включить в федеральный план искусственного воспроизводства зарыбление омулем Братского и Усть-Илимского водохранилищ. С помощью популяций в этих водоемах планируется пополнять байкальские запасы.
В 2018 г. российские рыбаки смогут возобновить промышленный лов мойвы в Баренцевом море. Объемы для добычи этого и других объектов установила Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству.
Активное внедрение электронной ветеринарной сертификации станет важным стимулом для производства качественной продукции, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на совещании у президента. Владимир Путин в ответ поторопил регионы с внедрением системы.
В законную силу вступило постановление суда в отношении иностранной компании, которой принадлежало судно Virile. В начале года оно было задержано с грузом живого краба на борту.
13 октября 2017 года
С 13 по 17 октября традиционное рыболовство в отношении осенней кеты в границах Хабаровского района Хабаровского края будет открыто для физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера.