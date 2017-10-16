16 октября 2017 года

Семгу помогут защитить неравнодушные граждане

В Мурманской области с помощью WWF появятся бригады общественных инспекторов, которые будут защищать атлантического лосося от браконьеров. Специалисты планируют опираться на успешный опыт камчатских коллег.

Пилотный проект запущен на реке Варзуга, в которой до недавнего времени обитала самая крупная в Европе популяция семги.

Однако сейчас эксперты называют состояние реки депрессивным: по оценкам ученых с 2007 г. численность варзугской популяции многократно сократилась, и этот процесс продолжается. Причин много, но основной удар нанесло браконьерство, которое в значительной степени связано с развитием сплавного туризма. Сил государственной рыбоохраны недостаточно – штат и финансирование инспекторов не позволяют надежно защитить все семужьи реки Мурманской области.

Всемирный фонд дикой природы собирается усилить работу государственной рыбоохраны путем создания института общественных инспекторов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России, уже подобрана и обучается группа местных жителей. Они вместе с госинспекторами и представителями силовых структур будут патрулировать Варзугу круглогодично: и в летне-осенний период, когда осуществляется сплавной туризм, и зимой, когда браконьеры на снегоходах добираются до зимовальных ям. Основным партнером в этой работе будет выступать недавно созданный фонд «Мурманский лосось».

«Чтобы система работала, необходимо постоянное присутствие природоохранных служб на реке и разъяснительная, информационная работа, – убежден председатель фонда Валерий Иркашев. – Очень важно привлекать именно местных жителей, это даст им не только работу, но и понимание того, что они сохраняют родные богатства и участвуют в управлении собственным ресурсом».

У WWF России уже есть успешный опыт создания общественных бригад на Камчатке. В фонде заявили, что за пять лет специалистам удалось объединить усилия местного населения и экологов, привлечь финансирование рыбопромышленников и нанести сокрушительный удар по браконьерству в бассейне реки Большая. После многих лет сокращения ученые впервые зафиксировали рост численности нерестовых особей ценных видов лососей.

«Мы съездили на Камчатку, провели множество встреч, подробно изучили опыт коллег и убедились, что природоохранные фонды при поддержке местных жителей могут коренным образом изменить ситуацию с браконьерством и создать эффективную систему охраны лососевых рек, стать инициаторами и драйверами этого процесса», – рассказал координатор программы по устойчивому рыболовству Баренц-отделения Алексей Голенкевич. Он подчеркнул, что Всемирный фонд дикой природы может только инициировать и запустить процесс в Мурманской области, но дальнейшую его судьбу и финансирование должны взять на себя коммерческие структуры - пользователи ценного ресурса.

Однако уже сейчас зарождающаяся система общественного контроля доказывает свою эффективность, отмечают в фонде. На территории регионального заказника «Варзугский» при поддержке WWF России летом и осенью этого года провели два рыбоохранных рейда. Инспекторы составили 18 протоколов об административных нарушениях, изъяли 3 плавсредства и 18 орудий незаконного лова, провели 10 бесед по соблюдению правил рыболовства и режима заказника.

Fishnews