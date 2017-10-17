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Озеро Ханка. Фото с сайта gotonature.ru

Квотам на Ханке решили найти покупателей

Аукцион по продаже долей квот на вылов рыбы в бассейне озера Ханка планируется провести во Владивостоке 1 декабря. Победители получат право на добычу верхогляда, толстолобиков, пресноводного сома.

Приморское теруправление Росрыболовства объявило о проведении аукциона по закреплению долей квот вылова в бассейне озера Ханка. Прием заявок на участие открылся 16 октября и завершится 16 ноября, сообщает корреспондент Fishnews.

На торги выставлены лимиты на добычу верхогляда, горбушки, карася, коня, монгольского краснопера, жилой формы сазана, пресноводного сома, толстолобиков, щуки – всего 9 объектов. Сам аукцион планируется провести 1 декабря.

Озеро Ханка – одно из основных мест промысла пресноводных объектов в Приморском крае. Среди объектов, доли квот на вылов которых планируется распределить по результатам аукциона, верхогляд, пользующийся большой популярностью в Китае.

Fishnews
НазадМетки: владивостоккитайросрыболовство

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