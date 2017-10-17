Квотам на Ханке решили найти покупателей

В регионах продолжаются дискуссия вокруг вопросов организации промысла лососей. Минсельхоз предложил отсрочку по обязательной электронной ветсертификации, но для уловов ВБР и продукции из них сделал исключение.

В 2018 г. российские рыбаки смогут возобновить промышленный лов мойвы в Баренцевом море. Объемы для добычи этого и других объектов установила Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству.

Иркутская область предложила включить в федеральный план искусственного воспроизводства зарыбление омулем Братского и Усть-Илимского водохранилищ. С помощью популяций в этих водоемах планируется пополнять байкальские запасы.

Роль России в Организации по морским наукам северной части Тихого океана отражает научный вклад страны. Отечественные специалисты продолжают заниматься крупными экосистемными комплексными исследованиями в Северной Пацифике, отметил врио директора ТИНРО-Центра Алексей Байталюк .

Рыбацкое сообщество готово участвовать в поиске выхода из ситуации, сложившейся с лососем, заявил глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов . «Мы за цивилизованное и законное разрешение сложившейся ситуации и против «охоты на ведьм» – обвинения лососевых рыборазводных заводов и РУЗов», – отметил он.

Новое уголовное дело возбуждено против бывшего руководителя Охотского территориального управления Росрыболовства Руслана Пенькова. Его обвиняют в получении еще одной взятки, на этот раз в размере 2,8 млн рублей.

В планы на путассу вмешалась мойва Главным событием минувшей сессии СРНК стало открытие промышленного лова мойвы, считает глава Союз рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. Однако из-за недофинансирования отраслевой науки это стало полной неожиданностью и спутало планы рыбаков.

В Приморье подсчитали запасы моллюсков Специалисты ТИНРО-Центра подвели итоги рейса по оценке запасов промысловых беспозвоночных у берегов Приморского края. Исследования гребешка, спизулы, серрипеса, устрицы, мидии и других морских обитателей проводились в августе-сентябре.

Экс-главе Охотского теруправления добавили дело Новое уголовное дело возбуждено против бывшего руководителя Охотского территориального управления Росрыболовства Руслана Пенькова. Его обвиняют в получении еще одной взятки, на этот раз в размере 2,8 млн рублей.

Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм» Рыбацкое сообщество готово участвовать в поиске выхода из ситуации, сложившейся с лососем, заявил глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Мы за цивилизованное и законное разрешение сложившейся ситуации и против «охоты на ведьм» – обвинения лососевых рыборазводных заводов и РУЗов», – отметил он.

Электронная ветсертификация волнует инвесторов Внедрение электронных ветсертификатов решено на некоторое время отложить, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Ранее Минсельхоз предложил документ об отсрочке введения системы до 1 июля 2018 г., однако для уловов водных биоресурсов и продукции из них срок в проекте оставлен прежним.

Удобрения не пошли на пользу тамбовской рыбе В Тамбовской области установили виновника массовой гибели рыбы в реке Цна. По версии следствия, органические удобрения в воду нечаянно слил уснувший тракторист свиноводческого комплекса.

В Калининградской области поменяли структуру управления отраслью Агентство по рыболовству Калининградской области вошло в состав регионального министерства сельского хозяйства. Такое решение направлено на оптимизацию работы органов исполнительной власти, заявили в пресс-службе областного правительства.

Икорный бизнес прикрыли правоохранители Почти тонну нелегально добытой осетровой икры изъяли сотрудники правоохранительных органов в Комсомольске-на-Амуре. По версии следствия, владельцы деликатеса скупали его у браконьеров.

Инвесторы ждут расширения камчатской ТОР В зону действия территории опережающего развития «Камчатка» войдут еще семь муниципальных образований края, сообщил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. С помощью специального режима планируется реализовать 16 проектов с объемом инвестиций примерно 50 млрд рублей.