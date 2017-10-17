17 октября 2017 года

Электронная ветсертификация волнует инвесторов

Внедрение электронных ветсертификатов решено на некоторое время отложить, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Ранее Минсельхоз предложил документ об отсрочке введения системы до 1 июля 2018 г., однако для уловов водных биоресурсов и продукции из них срок в проекте оставлен прежним.

На заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в России вновь обсудили внедрение электронных ветеринарных сертификатов. Встречу проводил в подмосковных Горках премьер-министр Дмитрий Медведев. Вопрос поднимался и в прошлом году.

Одна из функций совета, напомним, – готовить предложения по проблемам, связанным с инвестиционной привлекательностью экономики России. Возглавляет орган председатель правительства.

«Обсуждали вопросы, связанные с введением электронных ветеринарных сертификатов. Было принято решение на некоторое время отложить внедрение этих сертификатов, для того чтобы процесс внедрения, подключения новых товарных групп проходил наиболее мягко и не приводил к перебоям с поставками», – рассказал по итогам нынешнего заседания глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Переход на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде предусматривается с 1 января 2018 г. При этом расширяется список товаров, на которые необходимо получать ВСД.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Министерство сельского хозяйства в октябре представило для обсуждения законопроект, который переносит сроки перехода на обязательную электронную ветсертификацию на 1 июля 2018 г. Однако для уловов водных биоресурсов и продукции из них сделано исключение – сроки остаются прежними.

Также на рассмотрении в Госдуме находится законопроект группы депутатов, который также предлагает дать отсрочку в полгода. Причем никаких предложений об исключениях для тех или иных товаров в этом проекте нет.

Fishnews