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Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ

В планы на путассу вмешалась мойва

Главным событием минувшей сессии СРНК стало открытие промышленного лова мойвы, считает глава Союз рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. Однако из-за недофинансирования отраслевой науки это стало полной неожиданностью и спутало планы рыбаков.

Принятое на 47-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) решение о сокращении ОДУ по пикше и треске на 10-12% по сравнению с уровнем прошлого года было предсказуемо и рынок к этому давно подготовился, сообщил Fishnews председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. «Мы находимся на нисходящем отрезке кривой запаса донных пород, когда идет постепенное сокращение общего допустимого улова по треске, пикше. Допустим, по треске мы прошли пик в 2014 году и сейчас идет постепенное снижение объемов добычи», - отметил руководитель объединения.

Решение о возобновлении промышленного лова мойвы в 2018 г., по словам Ильи Раковского, стало полной неожиданностью для российских рыбаков. Напомним, что стороны согласовали ОДУ мойвы на следующий год в 205 тыс. тонн.

«Конечно, мы всячески приветствуем увеличение ресурсной базы, это – основа рыбопромышленного бизнеса. Однако наши предприятия оказались вынуждены срочно менять планы расстановки флота на промысел, поскольку активные этапы путины мойвы и путассу совпадают друг с другом, – подчеркнул председатель Союза рыбопромышленников Карелии. – А добыча двух этих видов осуществляется одним и тем же пелагическим флотом. Изменение расстановки фактически за три месяца до начала путины требует от предприятий срочных незапланированных мер».

Корень проблем, по его мнению, кроется в систематическом недофинансировании отраслевой науки: решение об открытии промышленного лова мойвы было принято на основании данных норвежских ученых об увеличении ее промыслового запаса, а их российские коллеги из-за нехватки ресурсов и малого объема исследований не смогли объективно спрогнозировать запас этого ресурса и не предупредили заблаговременно рыбаков.

Достаточное финансирование отраслевой науки необходимо и для отстаивания ОДУ трески и пикши в условиях снижения объемов промысла, считает Илья Раковский.

«Очевидно, что ученые ИКЕС будут всячески стремиться снизить ОДУ, отстаивая «экологическую позицию», - сказал он. – Им будут противостоять государственные регуляторы двух стран (Росрыболовство и его норвежские коллеги), цель которых – баланс между развитием промышленности и экологической стабильностью. В результате обмена данными и дискуссии и должны появляться некоторые осредненные цифры, которые учтут интересы промышленности и не дадут подорвать рыбные запасы. Но регуляторам необходимо чем-то аргументировать свою позицию, а для этого нужны полные и детальные данные рыбохозяйственной науки».

Fishnews
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