18 октября 2017 года

Россияне прибрались на берегах

Акция «Вода России» охватила почти все регионы страны. В уборках берегов свыше 10 тыс. водоемов участвовало более 1,5 млн граждан. Они собрали 4 тыс. железнодорожных вагонов мусора.

По информации Минприроды, акция «Вода России» проводилась более чем в 80 регионах (всего в России 85 субъектов Федерации). «В ходе уборок волонтерами было очищено от мусора более 10 тыс. больших и малых водных объектов, собрано порядка 239,5 тыс. м3 мусора, которым можно заполнить более 4 тыс. железнодорожных вагонов», - рассказал представитель министерства Дмитрий Кириллов. Он отметил, что около 60% территорий, где проводились уборки, взято под общественный контроль.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды, ведомство составило рейтинг самых активных регионов-участников акций. Победителем стала Республика Ингушетия, где каждый четвертый гражданин вышел на уборку. Второе место разделили республики Хакасия, Мордовия, Саха (Якутия) и Краснодарский край. Тройку лидеров замыкают Белгородская область, Камчатский край и Республика Коми.

Организаторы акции «Вода России» стремились привлечь внимание общественности к проблематике: конкурсами, праздниками, викторинами, экскурсиями и творческими уроками. Это позволило вовлечь в мероприятия широкую аудиторию. Участвовали как экологические активисты и жители прилегающих к водоемам территорий, так и школьники с учителями, студенты с преподавателями, члены водноспортивных клубов, дайверы, представители бизнес-сообщества.

Fishnews