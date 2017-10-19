19 октября 2017 года

Для перспективных объектов промысла уберут контрольные точки

Минсельхоз предложил проект изменений, которые призваны установить специальный порядок пересечения внешней границы ИЭЗ РФ для судов, осуществляющих промысел в северо-западной части Тихого океана.

Представить предложения по порядку входа (выхода) российского рыбопромыслового флота в исключительную экономзону РФ премьер Дмитрий Медведев поручил по итогам встречи с представителями рыбного бизнеса, состоявшейся в августе на Сахалине . Тогда, напомним, была поднята тема прохождения контрольных пунктов (точек). Как отмечают рыбопромышленники, требование о прохождении устарело, особенно в свете развития промыслов дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Министерство сельского хозяйства предложило внести изменения в постановление правительства от 30 июня 2008 г. № 486 и документ, который придет на смену этому правовому акту с 2019 г., – постановление от 17 августа 2017 г. № 974 .

Как отмечено в пояснительной записке, поправки предусматривают введение обязательной доставки ‎на территорию России водных биоресурсов (с 2019 г. будет использоваться формулировка «уловы ВБР»), добытых в открытом море северо-западной части Тихого океана.

Согласно приказу ФСБ и Росрыболовства, требование о прохождении контрольных пунктов (точек) не распространяется на отечественные суда, осуществляющие промышленное или прибрежное рыболовство в районах, из которых законодательно установлена обязательная доставка уловов ВБР на таможенную территорию России.

«Принятие проекта постановления позволит снизить непроизводительные временные потери судов в районах промысла», - говорится в пояснительной записке.

Предлагается, чтобы изменения вступили в силу с 1 января 2018 г.

Fishnews