19 октября 2017 года

Рыбный форум может стать ежегодным

В Росрыболовстве положительно оценили итоги Международного рыбопромышленного форума и отраслевой выставки в Санкт-Петербурге: проведение мероприятий планируется продолжить на регулярной основе.

Международный рыбопромышленный форум, совмещенный с Выставкой рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, прошел в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября. Инициатором и организатором мероприятий выступило Федеральное агентство по рыболовству в партнерстве с фондом «Росконгресс» и отраслевым выставочным оператором Expo Solutions Group.

Итоги форума и выставки рассматривались на заседании организационного комитета в Росрыболовстве при участии представителей регионов и рыбопромышленников. «Достаточно много хороших отзывов мы получили со стороны и российских рыбопромышленных компаний, и зарубежных делегаций, – озвучил результаты руководитель федерального агентства Илья Шестаков. – Теперь нам предстоит определить, насколько интересна эта площадка в дальнейшем, как часто проводить такое мероприятие, а также двигаться ли при его проведении территориально по стране».

Как отметил замруководителя Росрыболовства Петр Савчук, главной целью было создать уникальную международную дискуссионную площадку для представителей бизнеса и органов государственной власти, а также место для демонстрации достижений рыбной промышленности и смежных отраслей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на форум и выставку приехали представители 19 иностранных государств, включая Австралию, Гвинею-Бисау, Исландию, Китай, Марокко, Намибию, Норвегию, США, Фарерские острова, Чили и Японию. Общее число посетителей превысило 5 тыс. человек.

На выставке свои возможности представляли крупнейшие рыбопромышленные компании России – «Океанрыбфлот», РРПК, «Гидрострой», НБАМР, группа «Норебо», ПБТФ, «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум», ПРК, «Антей» и другие.

Важный раздел был посвящен технологиям – как в строительстве рыбопромыслового флота, так и в области переработки. Производители судового, рыбоперерабатывающего, холодильного оборудования привезли в Санкт-Петербург образцы современной техники и комплексные решения для рыбной промышленности.

Именно смешанный формат, когда на одной площадке представлены и рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия, и компании, которые обеспечивают их работу, обеспечил успех выставки, считает генеральный директор Expo Solution Group Иван Фетисов. Через год опыт нужно повторить, в связке с рыбопромышленным форумам, полагает руководитель компании-оператора.

Во время выставки был подписан ряд соглашений между банками и рыбопромышленными компаниями, судоверфями, проектантами, поставщиками оборудования для судовых и береговых производств.

По мнению замдиректора фонда «Росконгресс» Игоря Павлова, мероприятие прошло на хорошем уровне, его историю нужно продолжать и развивать, причем именно в выбранном формате и совместно с выставкой. «Сейчас у нас есть рекомендации как по участникам, так и по срокам, и в следующий раз проведем мероприятие гораздо лучше, гораздо четче», – заявил он.

В ходе встречи были высказаны замечания и пожелания к следующему форуму, в том числе о приглашении представителей других ведомств. Участники заседания обсудили целесообразность проведения мероприятий с определенной периодичностью в других городах – например, чередовать площадки на Дальнем Востоке с центральными регионами России. Общее мнение свелось к тому, что форуму быть ежегодным, но место его проведения пока под вопросом. Эту тему также планируется затронуть на совете ВАРПЭ, который, как ожидается, пройдет в ноябре.

Медиахолдинг Fishnews стал стратегическим информационным партнером I Международного рыбопромышленного форума и генеральным партнером Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Fishnews