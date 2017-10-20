Объявлен конкурс в Общественный совет при Росрыболовстве

20 октября 2017 года
Государственных инспекторов рыбоохраны, лесной охраны и охотнадзора хотят наделить перекрестными полномочиями для борьбы с браконьерством. Соответствующие изменения в КоАП РФ подготовили Минсельхоз и Росрыболовство.
Обсуждение электронной ветсертификации, проект об отмене контрольных пунктов (точек) для судов, работающих в открытом море СЗТО, встреча рыбаков с новым главой Приморья и перспективы Международного рыбопромышленного форума – об этом мы писали на уходящей неделе.
23 октября в Госдуме состоятся парламентские слушания, на которых планируется обсудить изменения, происходящие в рыбной отрасли, и готовность рыбаков к перезаключению договоров на новых условиях.
19 октября 2017 года
В Приморском крае предприятия марикультуры не могут спокойно работать на участках в границах региональных памятников природы, образованных еще в 1974 г. С наступлением осеннего сезона, когда аквафермеры высаживают молодь, вокруг старого документа вновь разгорелись споры.
Частные рыбоводные заводы Сахалинской области практически полностью выполнили план по закладке икры горбуши, показатель по кете также не вызывает опасений, заявил исполнительный директор профильной ассоциации Кирилл Проскуряков. По его мнению, такая ситуация напрямую связана с хорошими подходами производителей.
В Росрыболовстве положительно оценили итоги Международного рыбопромышленного форума и отраслевой выставки в Санкт-Петербурге: проведение мероприятий планируется продолжить на регулярной основе.
20 октября 2017 года
Государственных инспекторов рыбоохраны, лесной охраны и охотнадзора хотят наделить перекрестными полномочиями для борьбы с браконьерством. Соответствующие изменения в КоАП РФ подготовили Минсельхоз и Росрыболовство.
Обсуждение электронной ветсертификации, проект об отмене контрольных пунктов (точек) для судов, работающих в открытом море СЗТО, встреча рыбаков с новым главой Приморья и перспективы Международного рыбопромышленного форума – об этом мы писали на уходящей неделе.
23 октября в Госдуме состоятся парламентские слушания, на которых планируется обсудить изменения, происходящие в рыбной отрасли, и готовность рыбаков к перезаключению договоров на новых условиях.
Поправки, внесенные в закон о морских портах, предусматривают введение нового портового сбора – инвестиционного. Минтранс предложил порядок его расчета, взимания и использования.
В Дальрыбвтузе отпраздновали 55-летие путинного отряда «Голубой меридиан». Отряд исправно отправляет ребят на рыбопромышленные предприятия, давая возможность подзаработать и наглядно познакомиться с отраслью.
Центр мониторинга рыболовства и связи проинформировал пользователей о смене номеров телефонов в центральном аппарате и филиалах учреждения, а также в Камчатском и Мурманском РЦМ.
В уголовном деле о незаконном промысле раков в Татарстане появились новые подозреваемые. Следствие полагает, что покровителем браконьерской группы был оперативный дежурный МВД.
В Ямало-Ненецком автономном округе 20 октября пройдет региональный конкурс «Лучший обработчик рыбы». В нем примут участие сотрудники перерабатывающих предприятий, а также студенты профессиональных учебных заведений.
19 октября 2017 года
В Приморском крае предприятия марикультуры не могут спокойно работать на участках в границах региональных памятников природы, образованных еще в 1974 г. С наступлением осеннего сезона, когда аквафермеры высаживают молодь, вокруг старого документа вновь разгорелись споры.
Частные рыбоводные заводы Сахалинской области практически полностью выполнили план по закладке икры горбуши, показатель по кете также не вызывает опасений, заявил исполнительный директор профильной ассоциации Кирилл Проскуряков. По его мнению, такая ситуация напрямую связана с хорошими подходами производителей.