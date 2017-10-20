20 октября 2017 года

Объявлен конкурс в Общественный совет при Росрыболовстве

Общественная палата с 23 октября будет принимать заявки от желающих попасть в Общественный совет при Росрыболовстве. Кандидаты пройдут конкурсный отбор.

Заявки от граждан – представителей некоммерческих организаций Общественная палата будет принимать до 13 ноября 2017 г. Регистрация обращений осуществляется на портале общественных советов os.oprf.ru.

Подробная информация о требованиях к кандидатам и организациям, их выдвигающим, а также формы установленных документов размещены на этом сайте в разделе «Для кандидатов».

Общественный совет – постоянно действующий совещательно-консультативный орган общественного контроля при Росрыболовстве. Работа ОС призвана обеспечить учет потребностей и интересов российских граждан, защиту их прав и свобод, прав общественных объединений при осуществлении государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности Росрыболовства, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью Росрыболовства.

Fishnews