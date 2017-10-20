20 октября 2017 года

Парламентарии обсудят готовность отрасли к реформам

23 октября в Госдуме состоятся парламентские слушания, на которых планируется обсудить изменения, происходящие в рыбной отрасли, и готовность рыбаков к перезаключению договоров на новых условиях.

Темой парламентских слушаний заявлены направления «осуществления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов». Организует обсуждение Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Как отметил председатель комитета Николай Николаев, рыбная отрасль в России переживает этап реформ и модернизации. «Нам необходимо обсудить вопросы обновления рыбопромыслового флота, создания портовой инфраструктуры, логистики поставок и изменения баланса импорта-экспорта рыбной продукции, а также узнать о готовности отрасли к применению норм нового закона, который вступит в силу с 2019 года», – заявил депутат.

Нормы, о которых идет речь, прежде всего, касаются заключения на новый срок большей части договоров о закреплении долей квот за пользователями. В соответствии с принятыми изменениями они будут перезаключаться на 15 лет.

Кроме того, до конца года нужно провести заявочную кампанию и отбор инвестпроектов, сообщили Fishnews в пресс-службе профильного комитета. По мнению депутатов, необходим тщательный мониторинг ситуации, в том числе путем осуществления парламентского контроля.

Среди участников слушаний – заместитель председателя ГД Ольга Епифанова, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, представители региональных властей, профессиональных объединений, общественных организаций, научного сообщества, правоохранительных органов, а также депутаты Госдумы.

Fishnews