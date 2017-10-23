23 октября 2017 года

Промысловики Мексики могут лишиться рыбного места

Создание морского заповедника на островах Ревилья-Хихедо приведет к сокращению уловов тунца, отмечают представители мексиканской рыбной отрасли. По их мнению, инициаторы проекта не просчитали экономических последствий.

В октябре мексиканская Комиссия по заповедникам предложила запретить все виды рыболовства вокруг островов Ревилья-Хихедо. Планируется создать крупнейший в Северной Америке морской заповедник площадью 148 тыс. км2.

По данным Тихоокеанского альянса за устойчивый промысел тунца (Pacific Alliance for Sustainable Tuna), запрет на промысел в водах заповедника уменьшит мексиканскую добычу тунца на 10 тыс. тонн в год. В результате рабочих мест лишатся не только промысловики, но и переработчики рыбы, пишет ABC News. Представители альянса заявили, что ученые, инициировавшие создание особо охраняемой акватории, не имеют достаточной квалификации для оценки экономических последствий такого шага.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в июле прошлого года острова Ревилья-Хихедо были внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В мексиканской прессе высказываются опасения, что изменение статуса островов не помешает строительству на них отелей и другой инфраструктуры для туризма. Представители властей Мексики отвергают эти обвинения и заявляют журналистам, что действуют исключительно в интересах защиты окружающей среды.

Fishnews