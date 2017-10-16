РРПК определилась с судоверфью

16 октября 2017 года
В четвертом квартале ледовые условия Берингова и Охотского морей будут менее суровыми, чем в среднем за прошлые годы, прогнозируют в ТИНРО-Центре. В Японском море и прикурильском районе сложностей также не ожидается.
10 октября 2017 года
Росрыболовство проведет 15-17 ноября аукцион по продаже долей квот. В Баренцевом море пользователям предлагают лимиты по треске, на Дальнем Востоке – доли квот добычи терпугов, минтая, камбал, навагу, треску, трубача и окуня.
22 сентября 2017 года
Росрыболовство 1-3 ноября проведет аукцион по реализации квот в Дальневосточном бассейне и районах действия международных договоров. На торги выставят право добывать ставриду, камбал, минтая, треску, краба-стригуна красного, северную креветку – всего 59 лотов.
18 сентября 2017 года
Участники Международного рыбопромышленного форума обсудили основные параметры стратегии развития рыбной отрасли до 2030 г., риски проектов с инвестквотами и способы продвижения российской рыбы на внешних рынках.
12 сентября 2017 года
В этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил посетителям выставки познакомиться с новыми брендами ведущих рыбопромышленных компаний и необычным форматом торговли рыбой и морепродуктами.
31 августа 2017 года
По сравнению с уровнем прошлого года на Дальнем Востоке снизились уловы минтая – в Южно-Курильской зоне на промысле этой рыбы работало мало флота. Предполагается, что скопления нагульного минтая отсутствовали из-за аномально теплых гидрологических условий.
23 октября 2017 года
C 1 по 3 ноября в Циндао пройдет крупнейшая в Азии выставка China Fisheries & Seafood Expo 2017. Как и год назад, на ее площадке будет представлен национальный стенд Российской Федерации, объединяющий ведущие рыбопромышленные компании страны.
В сентябре ученые двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО – провели исследования по осенней кете на Амуре. Собрана информация о промысле, подходах рыбы, также в составе группы работал специалист-технолог.
В Республике Саха (Якутия) глава Чукарского наслега запретил посторонним гражданам рыбачить на реках в границах поселения. Незаконное распоряжение отменили по протесту районной прокуратуры.
Правительство готовит правовую базу к изменениям закона о рыболовстве, вступающим в силу с 2019 г. С этого времени вместо термина «рыбопромысловый участок» будет использоваться «рыболовный участок», причем меняются случаи выделения таких акваторий.
Заседание Северного научно-промыслового совета прошло в Архангельске. На встрече обсудили механизм инвестиционных квот, распределение общих допустимых уловов, доставку рыбопродукции по Северному морскому пути.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев войдет в состав двух комиссий Росрыболовства – по отбору инвестиционных проектов, претендующих на инвестквоты, и по перезаключению договоров о закреплении долей квот на новый срок.
В Ямало-Ненецком автономном округе определили победителей регионального конкурса «Лучший обработчик рыбы». Работники рыбозаводов и студенты состязались как в знании теории, так в практических навыках разделки уловов.
Назначен заместитель представителя РФ в Российско-Белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства. Новую должность получил руководитель Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Алексей Воротилин.
Создание морского заповедника на островах Ревилья-Хихедо приведет к сокращению уловов тунца, отмечают представители мексиканской рыбной отрасли. По их мнению, инициаторы проекта не просчитали экономических последствий.
20 октября 2017 года
Что сегодня происходит с лососевым ресурсом и как в таких условиях организовывать работу рыбной промышленности, обсуждали на пресс-конференции, которую организовала Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.