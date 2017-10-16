23 октября 2017 года

РРПК определилась с судоверфью

«Русская рыбопромышленная компания» подпишет контракт с АО «ОСК» на постройку шести крупнотоннажных траулеров. Площадкой для строительства выбраны «Адмиралтейские верфи», входящие в состав госкорпорации.

Строительство шести крупнотоннажных траулеров на территории России позволит РРПК претендовать на солидную часть инвестиционных квот по минтаю и сельди, выделенных на Дальневосточном бассейне для поддержки обновления флота. Как стало известно Fishnews, стоимость каждого судна составит около 100 млн долларов.

Ранее генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» отмечал, что компания планирует построить восемь крупнотоннажных траулеров, которые за счет более высокой производительности смогут полностью обеспечить освоение квоты и заменить флотилию старых судов.

Он также не исключил возможности строительства головного судна серии за рубежом, чтобы специалисты компании могли получить необходимые компетенции. «В этом случае в строительстве первого судна на иностранной верфи будет участвовать сформированная на нашей стороне проектная команда, состоящая в том числе и из представителей российской судостроительной отрасли», – отметил Андрей Тетеркин.

Fishnews