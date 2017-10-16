Новости

РРПК определилась с судоверфью

«Русская рыбопромышленная компания» подпишет контракт с АО «ОСК» на постройку шести крупнотоннажных траулеров. Площадкой для строительства выбраны «Адмиралтейские верфи», входящие в состав госкорпорации.

Строительство шести крупнотоннажных траулеров на территории России позволит РРПК претендовать на солидную часть инвестиционных квот по минтаю и сельди, выделенных на Дальневосточном бассейне для поддержки обновления флота. Как стало известно Fishnews, стоимость каждого судна составит около 100 млн долларов.

Ранее генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» отмечал, что компания планирует построить восемь крупнотоннажных траулеров, которые за счет более высокой производительности смогут полностью обеспечить освоение квоты и заменить флотилию старых судов.

Он также не исключил возможности строительства головного судна серии за рубежом, чтобы специалисты компании могли получить необходимые компетенции. «В этом случае в строительстве первого судна на иностранной верфи будет участвовать сформированная на нашей стороне проектная команда, состоящая в том числе и из представителей российской судостроительной отрасли», – отметил Андрей Тетеркин.

Fishnews
НазадМетки: минтай

Похожие новости

16 октября 2017 года

Ученые прогнозируют благоприятные ледовые условия

В четвертом квартале ледовые условия Берингова и Охотского морей будут менее суровыми, чем в среднем за прошлые годы, прогнозируют в ТИНРО-Центре. В Японском море и прикурильском районе сложностей также не ожидается.

10 октября 2017 года

Квоты разыграют в ноябре

Росрыболовство проведет 15-17 ноября аукцион по продаже долей квот. В Баренцевом море пользователям предлагают лимиты по треске, на Дальнем Востоке – доли квот добычи терпугов, минтая, камбал, навагу, треску, трубача и окуня.

22 сентября 2017 года

Квоты вышли на торги

Росрыболовство 1-3 ноября проведет аукцион по реализации квот в Дальневосточном бассейне и районах действия международных договоров. На торги выставят право добывать ставриду, камбал, минтая, треску, краба-стригуна красного, северную креветку – всего 59 лотов.

18 сентября 2017 года

Стратегия ставит рыбакам амбициозные задачи

Участники Международного рыбопромышленного форума обсудили основные параметры стратегии развития рыбной отрасли до 2030 г., риски проектов с инвестквотами и способы продвижения российской рыбы на внешних рынках.

12 сентября 2017 года

Москва оценивает рыбные новинки на World Food

В этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил посетителям выставки познакомиться с новыми брендами ведущих рыбопромышленных компаний и необычным форматом торговли рыбой и морепродуктами.

31 августа 2017 года

Минтай неохотно собирался у Южных Курил

По сравнению с уровнем прошлого года на Дальнем Востоке снизились уловы минтая – в Южно-Курильской зоне на промысле этой рыбы работало мало флота. Предполагается, что скопления нагульного минтая отсутствовали из-за аномально теплых гидрологических условий.

Лента новостей

23 октября 2017 года

Циндао готовится к встрече российской рыбы

C 1 по 3 ноября в Циндао пройдет крупнейшая в Азии выставка China Fisheries & Seafood Expo 2017. Как и год назад, на ее площадке будет представлен национальный стенд Российской Федерации, объединяющий ведущие рыбопромышленные компании страны.

Ученые исследуют характеристики амурской кеты

В сентябре ученые двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО – провели исследования по осенней кете на Амуре. Собрана информация о промысле, подходах рыбы, также в составе группы работал специалист-технолог.

Якутскому поселку не дали установить свои правила рыбалки

В Республике Саха (Якутия) глава Чукарского наслега запретил посторонним гражданам рыбачить на реках в границах поселения. Незаконное распоряжение отменили по протесту районной прокуратуры.

Рыбопромысловые участки заменят рыболовными

Правительство готовит правовую базу к изменениям закона о рыболовстве, вступающим в силу с 2019 г. С этого времени вместо термина «рыбопромысловый участок» будет использоваться «рыболовный участок», причем меняются случаи выделения таких акваторий.

Столица Поморья приняла СНПС

Заседание Северного научно-промыслового совета прошло в Архангельске. На встрече обсудили механизм инвестиционных квот, распределение общих допустимых уловов, доставку рыбопродукции по Северному морскому пути.

Механизм распределения квот будет открытым для рыбацкой общественности

Президент ВАРПЭ Герман Зверев войдет в состав двух комиссий Росрыболовства – по отбору инвестиционных проектов, претендующих на инвестквоты, и по перезаключению договоров о закреплении долей квот на новый срок.

Мастерство ямальских рыбообработчиков оценили на конкурсе

В Ямало-Ненецком автономном округе определили победителей регионального конкурса «Лучший обработчик рыбы». Работники рыбозаводов и студенты состязались как в знании теории, так в практических навыках разделки уловов.

В составе российско-белорусской комиссии изменение

Назначен заместитель представителя РФ в Российско-Белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства. Новую должность получил руководитель Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Алексей Воротилин.

Промысловики Мексики могут лишиться рыбного места

Создание морского заповедника на островах Ревилья-Хихедо приведет к сокращению уловов тунца, отмечают представители мексиканской рыбной отрасли. По их мнению, инициаторы проекта не просчитали экономических последствий.

20 октября 2017 года

На Сахалине ищут ответ на «лососевый вызов»

Что сегодня происходит с лососевым ресурсом и как в таких условиях организовывать работу рыбной промышленности, обсуждали на пресс-конференции, которую организовала Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Пришло время гордиться рыбной отраслью России

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Камчатка умеет находить общий язык с партнерами

Все материалы

Интервью

Врио директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Алексей БАЙТАЛЮК

Врио директора ТИНРО-Центра

Алексей БАЙТАЛЮК

PICES – уникальная международная организация

Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Амур должна объединить общая проблема – подорванный ресурс

Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области

Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Время показало, что рыбоводы сделали правильный выбор

Директор компании «Интеррыбфлот» Руслан ЗАКРЕВСКИЙ

Директор компании «Интеррыбфлот»

Руслан ЗАКРЕВСКИЙ

«Интеррыбфлот» готов к грядущим переменам

Все интервью

Личное мнение

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Что хотим: «сырьевую трубу» или экономическую независимость?

Все материалы

Крупным планом

Остров Сахалин. Фото из открытых источников

Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

Инженеры ООО «Технологическое оборудование» много лет занимаются организацией процесса рыбопереработки на предприятиях

«Технологическое оборудование»: от проекта до завода

Все материалы

События

С 14 по 16 сентября Санкт-Петербург впервые принимал Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

Выставка отразила готовность отрасли к новым вызовам

Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу

Рыбная отрасль показала себя на ВЭФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.