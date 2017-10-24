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Прибрежье Черного моря. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Тайны путешествий осетров раскроет генетика

Специалисты АзНИИРХ с помощью генетических исследований проверяют сведения о постоянной миграции осетровых между Азовским и Черным морями. Если данные подтвердятся, промысел русского осетра и севрюги у берегов Краснодарского края будет возможен не ранее, чем через 10 лет, отмечают в институте.

Стадо осетровых рыб в северо-восточной части Черного моря формируется в основном за счет мигрантов из Азовского моря. По информации АзНИИРХ, популяции сейчас пополняются почти полностью за счет искусственного воспроизводства в бассейне Азовского моря.

Наблюдения ученых в Керченском проливе в 1970-1990-х гг., рассказы промысловиков и данные из печатных источников свидетельствуют о постоянной двухсторонней миграции осетровых между двумя морями, сообщили Fishnews в пресс-службе Азовского НИИ рыбного хозяйства.

Специальные исследования по этому вопросу в Черном море практически не проводились. Однако анализ структуры годовых колец на спилах лучей севрюги и осетра, выполненный на небольшом объеме материалов, показал, что, возможно, до 20% каждого поколения азовских рыб совершало миграции в Черное море и обратно.

Помимо «гостей» из Азовского моря, популяции северо-восточной части Черного моря могут пополняться и за счет мигрантов из западной его части, обратили внимание в институте. Полностью прояснить ситуацию позволят молекулярно-генетические исследования, которые сейчас проводятся. В незначительной степени стадо севрюги может пополняться за счет естественного воспроизводства в реках Ингури и Риони. В Риони может размножаться также русский осетр.

В этом году АзНИИРХ продолжил экспедиционные исследования, начатые в 2015 г. В сентябре и начале октября ученые собирали информацию об осетровых рыбах в узкой прибрежной зоне Черного моря. Съемки проводились в районе Анапы, Туапсе и Поселка Лазовское. Рыбу ловили в ставные сети и брали для молекулярно-генетического анализа кусочки плавника. Всех пойманных особей выпустили.

«Пока не установлено, что осетровые рыбы, обитающие у берегов Краснодарского края, являются исключительно азовскими, выходящими на нагул в Черное море, утверждать о наличии только одной популяции некорректно», - подчеркнули в институте.

Если генетические исследования подтвердят гипотезу об азовских мигрантах, добыча осетровых в Черном море вдоль Краснодарского побережья будет возможна только при условии формирования промыслового стада в Азовском море, отметили в АзНИИРХ. По данным ученых, такое стадо может быть сформировано не ранее, чем через 10 лет с учетом современного состояния популяций в Азовском море (порядка 300 тыс. русских осетров непромысловых размеров в возрасте до 5 лет и 21 тыс. севрюг до 4 лет). Сейчас результатом искусственного воспроизводства для русского осетра и севрюги в Черном море можно считать только поддержание биоразнообразия, заявили в институте.

Fishnews
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