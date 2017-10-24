Россельхознадзор собирается проверить вьетнамских поставщиков

24 октября 2017 года
На слушаниях в Госдуме ВАРПЭ выступила с предложениями о поэтапной отмене льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами и применении риск-ориентированного подхода при контроле за рыболовством.
19 октября 2017 года
ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» 23 октября представит в Москве новый проект – «Нацрыблогистику». Его цель – обеспечить поставку рыбопродукции по всей стране, используя холодильно-складские комплексы в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ростове-на-Дону.
17 октября 2017 года
В Тамбовской области установили виновника массовой гибели рыбы в реке Цна. По версии следствия, органические удобрения в воду нечаянно слил уснувший тракторист свиноводческого комплекса.
13 октября 2017 года
В курсы повышения квалификации для рыбинспекторов включили новые дисциплины: сотрудников подготовят к противодействию нарушителям физически и психологически.
Минсельхоз предложил сдвинуть время перехода на обязательную электронную ветсертификацию. Однако для уловов водных биоресурсов и продукции из них сделано исключение – сроки остаются прежними.
11 октября 2017 года
Индийские предприниматели заинтересованы в увеличении поставок в РФ рыбы и морепродуктов, сообщил представитель посольства республики. Россельхознадзор отметил необходимость актуализировать реестр предприятий-экспортеров.
24 октября 2017 года
Представители России и Финляндии собираются создать рабочую группу по научно-исследовательской деятельности в области рыболовства. Предполагается совместно заняться изучением приграничных и трансграничных запасов, а также выработкой мер по восстановлению экосистем.
Камчатский государственный технический университет при поддержке WWF планирует восстановить популяцию кижуча в бассейне реки Паратунки с помощью автономных искусственных нерестилищ. Будет ли проект успешным, станет ясно через три-пять лет.
В Красноярском крае сотрудники полиции обнаружили в придомовой постройке 2 тонны рыбы осетровых пород, около 60 кг черной и 7 кг красной икры. Сейчас специалисты собираются оценить ущерб, нанесенный водным биоресурсам.
На слушаниях в Госдуме ВАРПЭ выступила с предложениями о поэтапной отмене льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами и применении риск-ориентированного подхода при контроле за рыболовством.
Ежегодное совещание российских и японских специалистов, посвященное изучению, оценке состояния и рациональному использованию пелагических, анадромных рыб и других водных биоресурсов, проходит в ТИНРО-Центре.
Специалисты АзНИИРХ с помощью генетических исследований проверяют сведения о постоянной миграции осетровых между Азовским и Черным морями. Если данные подтвердятся, промысел русского осетра и севрюги у берегов Краснодарского края будет возможен не ранее, чем через 10 лет, отмечают в институте.
23 октября 2017 года
«Русская рыбопромышленная компания» подпишет контракт с АО «ОСК» на постройку шести крупнотоннажных траулеров. Площадкой для строительства выбраны «Адмиралтейские верфи», входящие в состав госкорпорации.
C 1 по 3 ноября в Циндао пройдет крупнейшая в Азии выставка China Fisheries and Seafood Expo 2017. Как и год назад, на ее площадке будет представлен национальный стенд Российской Федерации, объединяющий ведущие рыбопромышленные компании страны.
В сентябре ученые двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО – провели исследования по осенней кете на Амуре. Собрана информация о промысле, подходах рыбы, также в составе группы работал специалист-технолог.
В Республике Саха (Якутия) глава Чукарского наслега запретил посторонним гражданам рыбачить на реках в границах поселения. Незаконное распоряжение отменили по протесту районной прокуратуры.