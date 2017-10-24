Новости

Россельхознадзор собирается проверить вьетнамских поставщиков

Россельхознадзор готов проверить предприятия Вьетнама, заинтересованные в поставках рыбопродукции на российский рынок, в декабре. Сейчас ведомство ждет от вьетнамских коллег программу инспекции.

Вопросы торговли рассматривались на рабочей встрече, которую провели в Москве заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов и торговый советник посольства Вьетнама Зыонг Хоанг Минь.

Николай Власов, в частности, сообщил, что Россельхознадзор готов провести инспекцию вьетнамских предприятий, заинтересованных в поставках рыбной продукции на российский рынок, ориентировочно в первой половине декабря. В настоящее время ведомство ожидает от Государственного управления по надзору и контролю за качеством сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции (НАФИКАД) программу инспекции и другую необходимую информацию, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

При этом замглавы российской федеральной службы отметил «необходимость поддержки разумного баланса торговли и аттестации только тех предприятий, исполнение которыми требований законодательства России и ЕАЭС строго контролируется государством».

Fishnews
НазадМетки: москвароссельхознадзор

Похожие новости

24 октября 2017 года

ВАРПЭ представила депутатам предложения по налоговой реформе и барьерам

На слушаниях в Госдуме ВАРПЭ выступила с предложениями о поэтапной отмене льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами и применении риск-ориентированного подхода при контроле за рыболовством.

19 октября 2017 года

«Нацрыбресурс» собирается доставлять уловы от борта до прилавка

ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» 23 октября представит в Москве новый проект – «Нацрыблогистику». Его цель – обеспечить поставку рыбопродукции по всей стране, используя холодильно-складские комплексы в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ростове-на-Дону.

17 октября 2017 года

Удобрения не пошли на пользу тамбовской рыбе

В Тамбовской области установили виновника массовой гибели рыбы в реке Цна. По версии следствия, органические удобрения в воду нечаянно слил уснувший тракторист свиноводческого комплекса.

13 октября 2017 года

Рыбоохрану научат побеждать браконьеров психологически

В курсы повышения квалификации для рыбинспекторов включили новые дисциплины: сотрудников подготовят к противодействию нарушителям физически и психологически.

Минсельхоз оставляет сроки для электронной ветсертификации рыбы прежними

Минсельхоз предложил сдвинуть время перехода на обязательную электронную ветсертификацию. Однако для уловов водных биоресурсов и продукции из них сделано исключение – сроки остаются прежними.

11 октября 2017 года

Индия хочет продавать больше рыбы в Россию

Индийские предприниматели заинтересованы в увеличении поставок в РФ рыбы и морепродуктов, сообщил представитель посольства республики. Россельхознадзор отметил необходимость актуализировать реестр предприятий-экспортеров.

Лента новостей

24 октября 2017 года

Россия и Финляндия планируют вместе исследовать «пограничную» рыбу

Представители России и Финляндии собираются создать рабочую группу по научно-исследовательской деятельности в области рыболовства. Предполагается совместно заняться изучением приграничных и трансграничных запасов, а также выработкой мер по восстановлению экосистем.

Кижучу Камчатки предложат искусственные нерестилища

Камчатский государственный технический университет при поддержке WWF планирует восстановить популяцию кижуча в бассейне реки Паратунки с помощью автономных искусственных нерестилищ. Будет ли проект успешным, станет ясно через три-пять лет.

Полицейские отличились осетровым «уловом»

В Красноярском крае сотрудники полиции обнаружили в придомовой постройке 2 тонны рыбы осетровых пород, около 60 кг черной и 7 кг красной икры. Сейчас специалисты собираются оценить ущерб, нанесенный водным биоресурсам.

ВАРПЭ представила депутатам предложения по налоговой реформе и барьерам

На слушаниях в Госдуме ВАРПЭ выступила с предложениями о поэтапной отмене льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами и применении риск-ориентированного подхода при контроле за рыболовством.

Ученые России и Японии собрались по «рыбным» вопросам во Владивостоке

Ежегодное совещание российских и японских специалистов, посвященное изучению, оценке состояния и рациональному использованию пелагических, анадромных рыб и других водных биоресурсов, проходит в ТИНРО-Центре.

Тайны путешествий осетров раскроет генетика

Специалисты АзНИИРХ с помощью генетических исследований проверяют сведения о постоянной миграции осетровых между Азовским и Черным морями. Если данные подтвердятся, промысел русского осетра и севрюги у берегов Краснодарского края будет возможен не ранее, чем через 10 лет, отмечают в институте.

23 октября 2017 года

РРПК определилась с судоверфью

«Русская рыбопромышленная компания» подпишет контракт с АО «ОСК» на постройку шести крупнотоннажных траулеров. Площадкой для строительства выбраны «Адмиралтейские верфи», входящие в состав госкорпорации.

Циндао готовится к встрече российской рыбы

C 1 по 3 ноября в Циндао пройдет крупнейшая в Азии выставка China Fisheries and Seafood Expo 2017. Как и год назад, на ее площадке будет представлен национальный стенд Российской Федерации, объединяющий ведущие рыбопромышленные компании страны.

Ученые исследуют характеристики амурской кеты

В сентябре ученые двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО – провели исследования по осенней кете на Амуре. Собрана информация о промысле, подходах рыбы, также в составе группы работал специалист-технолог.

Якутскому поселку не дали установить свои правила рыбалки

В Республике Саха (Якутия) глава Чукарского наслега запретил посторонним гражданам рыбачить на реках в границах поселения. Незаконное распоряжение отменили по протесту районной прокуратуры.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Пришло время гордиться рыбной отраслью России

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Камчатка умеет находить общий язык с партнерами

Все материалы

Интервью

Врио директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Алексей БАЙТАЛЮК

Врио директора ТИНРО-Центра

Алексей БАЙТАЛЮК

PICES – уникальная международная организация

Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Амур должна объединить общая проблема – подорванный ресурс

Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области

Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Время показало, что рыбоводы сделали правильный выбор

Директор компании «Интеррыбфлот» Руслан ЗАКРЕВСКИЙ

Директор компании «Интеррыбфлот»

Руслан ЗАКРЕВСКИЙ

«Интеррыбфлот» готов к грядущим переменам

Все интервью

Личное мнение

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Что хотим: «сырьевую трубу» или экономическую независимость?

Все материалы

Крупным планом

Остров Сахалин. Фото из открытых источников

Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

Инженеры ООО «Технологическое оборудование» много лет занимаются организацией процесса рыбопереработки на предприятиях

«Технологическое оборудование»: от проекта до завода

Все материалы

События

С 14 по 16 сентября Санкт-Петербург впервые принимал Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

Выставка отразила готовность отрасли к новым вызовам

Объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства привлекал внимание сразу

Рыбная отрасль показала себя на ВЭФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.