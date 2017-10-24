24 октября 2017 года

Россельхознадзор собирается проверить вьетнамских поставщиков

Россельхознадзор готов проверить предприятия Вьетнама, заинтересованные в поставках рыбопродукции на российский рынок, в декабре. Сейчас ведомство ждет от вьетнамских коллег программу инспекции.

Вопросы торговли рассматривались на рабочей встрече, которую провели в Москве заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов и торговый советник посольства Вьетнама Зыонг Хоанг Минь.

Николай Власов, в частности, сообщил, что Россельхознадзор готов провести инспекцию вьетнамских предприятий, заинтересованных в поставках рыбной продукции на российский рынок, ориентировочно в первой половине декабря. В настоящее время ведомство ожидает от Государственного управления по надзору и контролю за качеством сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции (НАФИКАД) программу инспекции и другую необходимую информацию, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

При этом замглавы российской федеральной службы отметил «необходимость поддержки разумного баланса торговли и аттестации только тех предприятий, исполнение которыми требований законодательства России и ЕАЭС строго контролируется государством».

Fishnews