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Россия и Финляндия планируют вместе исследовать «пограничную» рыбу

Представители России и Финляндии собираются создать рабочую группу по научно-исследовательской деятельности в области рыболовства. Предполагается совместно заняться изучением приграничных и трансграничных запасов, а также выработкой мер по восстановлению экосистем.

В городе Котка (Финляндия) состоялась 55-я сессия Совместной российско-финляндской комиссии по комплексному использованию водных ресурсов. Представители двух государств обсудили вопросы сотрудничества на трансграничных водах. В составе российской делегации в заседании принял участие руководитель Северо-Западного теруправления Росрыболовства Денис Беляев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе СЗТУ, стороны обсудили возможность создания рабочей группы, основной задачей которой станет координирование совместной научно-исследовательской деятельности в области рыболовства. В том числе сбор информации о состоянии популяций рыб в пограничных водах, мониторинг трансграничных запасов, выработка мер и рекомендаций по восстановлению экосистем и обеспечению миграции проходных видов.

Денис Беляев отметил, что подписание меморандума о взаимопонимании дополнит сотрудничество России и Финляндии в пограничных водных системах в области сохранения, мониторинга и исследования общих популяций рыб. «Со своей стороны, мы предлагаем продолжить совместную работу по согласованию данного документа и определению задач рабочей группы по взаимодействию в области рыболовства, создаваемой в рамках меморандума о сотрудничестве», – сказал глава теруправления.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство

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