Россия и Финляндия планируют вместе исследовать «пограничную» рыбу

24 октября 2017 года
На слушаниях в Госдуме ВАРПЭ выступила с предложениями о поэтапной отмене льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами и применении риск-ориентированного подхода при контроле за рыболовством.
23 октября 2017 года
Заседание Северного научно-промыслового совета прошло в Архангельске. На встрече обсудили механизм инвестиционных квот, распределение общих допустимых уловов, доставку рыбопродукции по Северному морскому пути.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев войдет в состав двух комиссий Росрыболовства – по отбору инвестиционных проектов, претендующих на инвестквоты, и по перезаключению договоров о закреплении долей квот на новый срок.
Назначен заместитель представителя РФ в Российско-Белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства. Новую должность получил руководитель Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Алексей Воротилин.
20 октября 2017 года
Что сегодня происходит с лососевым ресурсом и как в таких условиях организовывать работу рыбной промышленности, обсуждали на пресс-конференции, которую организовала Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
Государственных инспекторов рыбоохраны, лесной охраны и охотнадзора хотят наделить перекрестными полномочиями для борьбы с браконьерством. Соответствующие изменения в КоАП РФ подготовили Минсельхоз и Росрыболовство.
24 октября 2017 года
Камчатский государственный технический университет при поддержке WWF планирует восстановить популяцию кижуча в бассейне реки Паратунки с помощью автономных искусственных нерестилищ. Будет ли проект успешным, станет ясно через три-пять лет.
В Красноярском крае сотрудники полиции обнаружили в придомовой постройке 2 тонны рыбы осетровых пород, около 60 кг черной и 7 кг красной икры. Сейчас специалисты собираются оценить ущерб, нанесенный водным биоресурсам.
На слушаниях в Госдуме ВАРПЭ выступила с предложениями о поэтапной отмене льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами и применении риск-ориентированного подхода при контроле за рыболовством.
Ежегодное совещание российских и японских специалистов, посвященное изучению, оценке состояния и рациональному использованию пелагических, анадромных рыб и других водных биоресурсов, проходит в ТИНРО-Центре.
Россельхознадзор готов проверить предприятия Вьетнама, заинтересованные в поставках рыбопродукции на российский рынок, в декабре. Сейчас ведомство ждет от вьетнамских коллег программу инспекции.
Специалисты АзНИИРХ с помощью генетических исследований проверяют сведения о постоянной миграции осетровых между Азовским и Черным морями. Если данные подтвердятся, промысел русского осетра и севрюги у берегов Краснодарского края будет возможен не ранее, чем через 10 лет, отмечают в институте.
23 октября 2017 года
«Русская рыбопромышленная компания» подпишет контракт с АО «ОСК» на постройку шести крупнотоннажных траулеров. Площадкой для строительства выбраны «Адмиралтейские верфи», входящие в состав госкорпорации.
C 1 по 3 ноября в Циндао пройдет крупнейшая в Азии выставка China Fisheries and Seafood Expo 2017. Как и год назад, на ее площадке будет представлен национальный стенд Российской Федерации, объединяющий ведущие рыбопромышленные компании страны.
В сентябре ученые двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО – провели исследования по осенней кете на Амуре. Собрана информация о промысле, подходах рыбы, также в составе группы работал специалист-технолог.
В Республике Саха (Якутия) глава Чукарского наслега запретил посторонним гражданам рыбачить на реках в границах поселения. Незаконное распоряжение отменили по протесту районной прокуратуры.