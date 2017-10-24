24 октября 2017 года

Тасмания все больше зарабатывает на лососе

За сезон 2015 – 2016 гг. Тасмания произвела рыбы и морепродуктов примерно на 711,7 млн долларов США. Рост к предыдущему сезону составил 10,4%, в основном прибавку обеспечила продукция из лососевых.

Согласно оценочному листу сельскохозяйственной и пищевой отрасли Тасмании за 2015 – 2016 гг., общая стоимость красной рыбы штата достигла около 550 млн. долларов США. Производство лососевых выросло на 16% по объемам и на 14% по стоимости к результатам предыдущего сезона, сообщает корреспондент Fishnews.

Лангуста Тасмания добыла примерно на 74,2 млн долларов США (+6%), морского ушка – примерно на 64,8 млн долларов США (+2%).

Главными внешнеторговыми партнерами австралийского штата стали Китай (51,6 млн долларов США), Вьетнам (35,2 млн долларов США), Гонконг (29,7 млн долларов США) и Япония (10,2 млн долларов США). Общая стоимость экспорта тасманийских морепродуктов составила около 147,6 млн долларов США.

Президент Тасманийского совета рыбной отрасли Джулиан Харрингтон отметил, что рост показателей свидетельствует о постоянном спросе как в Австралии, так и на китайском рынке на качественные продукты, произведенные устойчивым способом, пишет новостной портал The Advocate. По словам Джулиана Харрингтона, сейчас в рыбной отрасли Тасмании заняты 17 тыс. человек.

Fishnews