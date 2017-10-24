25 октября 2017 года

ФАС определила, как не допускать дискриминации в портах

Правительство выпустило правила, которые должны обеспечивать недискриминационный доступ к услугам естественных монополий в портах. Документ подготовила ФАС России.

Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2017 г. № 1285 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам естественных монополий в портах. Документ определяет общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа потребителей к услугам по погрузке, выгрузке, хранению и перевалке грузов, а также к услугам буксиров, оказываемым субъектами естественных монополий в портах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривается, какие требования должен соблюдать субъект естественных монополий, чтобы не допускать дискриминации. Например, не допускать «экономически и (или) технологически необоснованной дифференциации цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в портах, имеющие технологические, технические и качественные характеристики, сопоставимые по объему поставок однородных по номенклатуре и виду упаковки грузов и их периодичности».

Согласно Правилам, доступ потребителя к услугам по погрузке, выгрузке, хранению и перевалке грузов предоставляется в пределах доступной мощности, которая рассчитывается субъектом естественной монополии ежемесячно и публикуется в открытом доступе на его официальном сайте.

Fishnews