На границе с Китаем перехватили 88 мешков трепанга

С начала путины через Камчатскую таможню за рубеж отправлено 17 тыс. тонн лососевых. Больше всего рыбы поставляется в Японию, в структуре экспорта преобладает нерка.

Уже несколько лет импорт водных биоресурсов в Республику Корея превышает экспорт – по итогам 2016 г. разница составила около 2,66 млрд долларов. Об этом заявили в Совместной демократической партии. Крупнейшими поставщиками ВБР в страну названы Китай, Россия и Вьетнам.

Аукцион по продаже долей квот на вылов рыбы в бассейне озера Ханка планируется провести во Владивостоке 1 декабря. Победители получат право на добычу верхогляда, толстолобиков, пресноводного сома.

В Росрыболовстве положительно оценили итоги Международного рыбопромышленного форума и отраслевой выставки в Санкт-Петербурге: проведение мероприятий планируется продолжить на регулярной основе.

C 1 по 3 ноября в Циндао пройдет крупнейшая в Азии выставка China Fisheries and Seafood Expo 2017. Как и год назад, на ее площадке будет представлен национальный стенд Российской Федерации, объединяющий ведущие рыбопромышленные компании страны.

За сезон 2015 – 2016 гг. Тасмания произвела рыбы и морепродуктов примерно на 711,7 млн долларов США. Рост к предыдущему сезону составил 10,4%, в основном прибавку обеспечила продукция из лососевых.

ФАС определила, как не допускать дискриминации в портах Правительство выпустило правила, которые должны обеспечивать недискриминационный доступ к услугам естественных монополий в портах. Документ подготовила ФАС России.

Путина оказалась богатой на сардину и скумбрию Уловы скумбрии и сардины на Дальнем Востоке в этом году в разы больше, чем в прошлом. Если промысел иваси уже подошел к концу, то на добыче скумбрии, по данным специалистов, работать можно до середины декабря.

Сенаторы предложили поддержать зверобоев Чукотки из госбюджета Члены Совета Федерации рекомендовали рассмотреть вопрос о выделении средств на господдержку морского зверобойного промысла на Чукотке. Таким образом коренных жителей региона планируется обеспечить традиционными продуктами из морских млекопитающих.

Народ проголосовал за справедливую «минималку» Инициатива об исключении из МРОТ компенсационных и стимулирующих выплат набрала 100 тыс. голосов и отправилась на рассмотрение в экспертную группу. Ранее идею поддержали дальневосточные профсоюзы работников рыбного хозяйства.

Депутаты оценили «рыбную» повестку дня 23 октября в Госдуме прошли парламентские слушания, на которых обсуждались направления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов и проблемы, тормозящие развитие отрасли.

Тасмания все больше зарабатывает на лососе За сезон 2015 – 2016 гг. Тасмания произвела рыбы и морепродуктов примерно на 711,7 млн долларов США. Рост к предыдущему сезону составил 10,4%, в основном прибавку обеспечила продукция из лососевых.

Россия и Финляндия планируют вместе исследовать «пограничную» рыбу Представители России и Финляндии собираются создать рабочую группу по научно-исследовательской деятельности в области рыболовства. Предполагается совместно заняться изучением приграничных и трансграничных запасов, а также выработкой мер по восстановлению экосистем.

Кижучу Камчатки предложат искусственные нерестилища Камчатский государственный технический университет при поддержке WWF планирует восстановить популяцию кижуча в бассейне реки Паратунки с помощью автономных искусственных нерестилищ. Будет ли проект успешным, станет ясно через три-пять лет.

Полицейские отличились осетровым «уловом» В Красноярском крае сотрудники полиции обнаружили в придомовой постройке 2 тонны рыбы осетровых пород, около 60 кг черной и 7 кг красной икры. Сейчас специалисты собираются оценить ущерб, нанесенный водным биоресурсам.