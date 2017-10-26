27 октября 2017 года

Карповый вор решил поживиться за счет аквафермера

В Воронежской области мужчину задержали за кражу рыбы из пруда. Сетью он наловил в водоеме 100 кг карпа на продажу.

Полицейские задержали жителя села Верхняя Катуховка Панинского района. Установлено, что 25 октября он прибыл к водоему, на котором ранее работал. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина поставил сеть и в течение часа наловил 100 кг карпа, сообщили Fishnews в пресс-службе Главного управления МВД России по Воронежской области.

Злоумышленники погрузил улов в автомобиль и направился домой. Однако кражу заметил один из работников рыбохозяйственной организации.

По номеру машины правоохранители установили ее владельца. В момент приезда следственно-оперативной группы мужчина выгружал рыбу. Он признался в содеянном и рассказал, что похищенное планировал продать.

В отношении ранее судимого гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Fishnews