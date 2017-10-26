Карповый вор решил поживиться за счет аквафермера

26 октября 2017 года
Жительница Камчатки обвиняется в заведомо ложном доносе на сотрудника рыбоохраны. Следствие установило, что заявление о попытке изнасилования женщина написала из-за изъятия запрещенных орудий лова у ее знакомого.
24 октября 2017 года
В Красноярском крае сотрудники полиции обнаружили в придомовой постройке 2 тонны рыбы осетровых пород, около 60 кг черной и 7 кг красной икры. Сейчас специалисты собираются оценить ущерб, нанесенный водным биоресурсам.
20 октября 2017 года
В уголовном деле о незаконном промысле раков в Татарстане появились новые подозреваемые. Следствие полагает, что покровителем браконьерской группы был оперативный дежурный МВД.
18 октября 2017 года
Трех жителей Татарстана подозревают в незаконном промысле речных раков. По версии следствия, незаконный доход браконьеров с 2015 г. превысил 20 млн рублей. Правоохранители полагают, что группу покрывали должностные лица.
17 октября 2017 года
Новое уголовное дело возбуждено против бывшего руководителя Охотского территориального управления Росрыболовства Руслана Пенькова. Его обвиняют в получении еще одной взятки, на этот раз в размере 2,8 млн рублей.
В Тамбовской области установили виновника массовой гибели рыбы в реке Цна. По версии следствия, органические удобрения в воду нечаянно слил уснувший тракторист свиноводческого комплекса.
27 октября 2017 года
Кадровые изменения вновь потребовали актуализировать состав Сахалинского рыбохозяйственного совета. 26 октября СРХС провел первое после длительного перерыва заседание.
Международный фонд устойчивого промысла морепродуктов (ISSF) собирается ввести для своих членов ограничения по выбору поставщиков тунца. С 2019 г. компаниям придется покупать сырье только у тех, кто входит в ISSF.
Государство будет следить, чтобы рыбоперерабатывающие заводы, построенные под инвестиционные квоты, выпускали продукцию высокой степени переработки, предупредил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.
Проблемы лососевого промысла обсудили на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета. Решения СРХС будут использованы при разработке предложений, которые готовятся по поручению губернатора, заявляют областные власти.
Управление Генпрокуратуры в ЮФО заявило о нарушениях в деятельности Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства. В частности, надзорное ведомство посчитало, что ВКТУ ненадлежащим образом исполняло контрольно-надзорные функции в сфере охраны водных биоресурсов.
Глава государства поставил задачи по сохранению Байкальской природной территории Правительству РФ, руководителям регионов, полпреду президента, федеральным министерствам и Генпрокуратуре.
В Приморском крае планируется провести конкурс по распределению участков для традиционного рыболовства КМНС. В качестве лотов предлагается два РПУ – в Лазовском и Ольгинском районах.
26 октября 2017 года
На выставке China Fisheries & Seafood Expo в Циндао СЗРК планирует продемонстрировать виды продукции из рыбы и крабов, интересные для азиатского рынка, и продвигать традиционный ассортимент компании.
Госдума России ратифицировала Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. На заседании нижней палаты документ назвали существенным шагом вперед на пути евразийской интеграции.
За девять месяцев 2017 г. предприятия Республики Карелия вырастили 22,4 тыс. тонн рыбы и моллюсков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибавка составила 18%.