27 октября 2017 года

Работа ВКТУ с нарушителями не устроила прокуратуру

Управление Генпрокуратуры в ЮФО заявило о нарушениях в деятельности Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства. В частности, надзорное ведомство посчитало, что ВКТУ ненадлежащим образом исполняло контрольно-надзорные функции в сфере охраны водных биоресурсов.

О результатах проверки работы Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства сообщило управление Генпрокуратуры в Южном федеральном округе.

В надзорном ведомстве заявили о фактах незаконной выдачи разрешений на добычу хозяйствующим субъектам, у которых были не уплачены штрафы за нарушение правил рыболовства и которые представляли заявки с несоблюдением установленных требований. По правилам, не уплаченный на дату подачи заявления штраф – основание для отказа в выдаче разрешения.

Также в прокуратуре посчитали, что теруправление ненадлежащим образом исполняло контрольно-надзорные функции в сфере охраны водных биоресурсов. «Не контролировалось устранение выявленных нарушений в этой сфере, виновные в них лица, несмотря на признаки правонарушений, не привлекались к административной ответственности. Таким образом, например, 24 хозяйствующих субъекта рыбодобывающего комплекса в Астраханской и Волгоградской областях освобождены от наказания за непредставление к установленному сроку сведений о добыче (вылове) водных биоресурсов», - рассказали Fishnews в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Также, по данным надзорного ведомства, выявлены факты незаконного возбуждения дел и привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности, в том числе при отсутствии состава правонарушения и за пределами сроков их давности. Сообщается, что допущены и другие нарушения.

В целях их устранения заместитель генпрокурора Андрей Кикоть внес руководителю Волго-Каспийского управления Росрыболовства представление, в котором поставил вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Fishnews