27 октября 2017 года

Обсуждения по лососю продолжили на СРХС

Проблемы лососевого промысла обсудили на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета. Решения СРХС будут использованы при разработке предложений, которые готовятся по поручению губернатора, заявляют областные власти.

Заседание Сахалинского рыбохозяйственного совета провел зампред правительства региона Анатолий Макоедов. Рассматривались вопросы лососевого хозяйства региона.

Кроме членов совета, в заседании участвовало около 70 человек, представляющих различные рыбопромышленные предприятия, органы исполнительной власти и общественности, сообщили в пресс-службе областного правительства.

На заседании была отмечена необходимость снижения промысловой нагрузки на лосось, поднималась и проблема закладки икры на государственных лососевых заводах, рассказал Fishnews один из участников заседания.

Исполняющий обязанности директора СахНИРО Дмитрий Галанин обозначил предел возможного количества ставных неводов на предстоящий период на уровне до 250 единиц. Заместитель руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Руслан Непомнящий предложил установить требование, согласно которому пользователи рыбопромысловых участков, уличенные в скупке незаконно добытой рыбы, потеряют право на дальнейшее осуществление промысла на этих РПУ.

Проект протокола заседания в ближайшее время будет размещен на сайте областного агентства по рыболовству для обсуждения и коллективной доработки, заявили в пресс-службе.

Предполагается, что решения СРХС и рекомендации по итогам предстоящей 7-8 ноября научной конференции лягут в основу предложений, направленных на сохранение и увеличение запасов тихоокеанских лососей Сахалино-Курильского региона. Такие материалы агентство по рыболовству должно подготовить по поручению губернатора Олега Кожемяко к 20 ноября.

19 октября ситуацию с лососевым ресурсом обсуждали на пресс-конференции, организованной Ассоциацией рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. На вопросы журналистов отвечали представители СахНИРО, областного агентства по рыболовству, Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, аквакультуры. Обсуждение продолжится на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС).

Fishnews