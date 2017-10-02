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Добытчики лосося в Сахалинской области

Сахалинский лосось – в центре внимания

Власти Сахалинской области заявили о подготовке комплекса мер, направленных на увеличение численности лососей. На ноябрьской конференции хотелось бы получить от ученых прогноз состояния ресурса и рекомендации о том, как в связи с этим быть рыбакам, отметил зампред правительства региона Анатолий Макоедов.

Поручение о выработке комплекса мер, направленных на предотвращение дальнейшего снижения численности тихоокеанских лососей, дал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Как отметили в пресс-службе главы региона, к выполнению этой задачи областные власти приступили во взаимодействии с Сахалино-Курильским теруправлением Росрыболовства, СахНИРО, Сахалинрыбводом и отраслевыми ассоциациями.

Возможные меры предполагается обсудить 25 октября на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета. 7-8 ноября в Южно-Сахалинске на площадке СахНИРО запланирована научная конференция, посвященная состоянию и перспективам развития лососевого хозяйства Дальнего Востока. Хотелось бы, чтобы ученые проинформировали рыбаков и управленческие структуры, каковы ожидания на ближайшую перспективу в плане прогнозных оценок по тихоокеанским лососям и на что следует ориентироваться рыбной промышленности, рассказал Fishnews заместитель председателя областного правительства Анатолий Макоедов.

Он отметил, что состояние лососевого хозяйства определяется множеством составляющих: условиями естественного воспроизводства, охраной водных биоресурсов, искусственным воспроизводством, факторами окружающей среды, уровнем промысловой нагрузки и т.д. Без комплексной оценки любые точечные меры могут оказаться неэффективными, отметил зампред. Именно эти направления будут обсуждаться на предстоящих мероприятиях.

Также представитель областных властей рассказал, что по поручению губернатора начата работа по оценке эффективности рыбоводных заводов. Сотрудники регионального агентства по рыболовству проанализируют информацию об объемах закладки икры и выпуске молоди, а также о коэффициентах возврата.

Обобщенные результаты будут представлены главе региона для принятия решений на уровне областного правительства, отметил Анатолий Макоедов.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокикралососьправительстворосрыболовство

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