20 октября 2017 года

На Сахалине ищут ответ на «лососевый вызов»

Что сегодня происходит с лососевым ресурсом и как в таких условиях организовывать работу рыбной промышленности, обсуждали на пресс-конференции, которую организовала Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

На вопросы журналистов отвечали представители СахНИРО, областного агентства по рыболовству, Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас все обсуждают, что ударило по подходам лососей в островном регионе. Мнение науки, озвученное на пресс-конференции: в полной мере сработали природные факторы. Ученые связывают тенденции изменения численности горбуши с глобальным потеплением. Прорабатывается вопрос о том, что основную роль в динамике численности лососей играют случайные факторы среды, когда природа неожиданно и очень сильно бьет по поколениям рыбы, – паводки, шторма.

Руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов отметил, что тенденция снижения уловов лосося присуща не только Сахалину, но и другим регионам. В пример он привел ситуация в Хабаровском крае.

Еще несколько лет назад в Сахалинской области брали свыше 100 тыс. тонн тихоокеанских лососей, а то и более 200 тыс. тонн. Но ведь так было не всегда, и пиковые показатели не могли сохраняться вечно, наука говорит, что теперь уловы будут варьироваться на уровне 50 тыс. тонн, отметил глава объединения.

Прокомментировали представители рыбной промышленности и тему рыбоучетных заграждений – вопрос, вокруг которого в островном регионе продолжают кипеть страсти. Законодательная база говорит о том, что РУЗы – это нормальное орудие регулирования и добычи, применяемое при искусственном воспроизводстве, это не придумка комиссии по анадромным, подчеркнул Максим Козлов. Он отметил, что рыбопромышленники готовы демонстрировать, что собой представляют рыбоучетные заграждения.

В 2017 г. для добычи горбуши стояло 2 РУЗа и только на Курилах, в 2016 – 2014 гг. специализированные рыбоучетные заграждения на добычу горбуши выставлялись не более чем на 4 реках, заявил руководитель ассоциации.

Сегодня РУЗы стремятся представить такими «демоническими» сооружениями по одной простой причине – это конкуренция за ресурс, высказал свою точку зрения исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл Проскуряков.

На пресс-конференции была озвучена статистика по закладке икры на ЛРЗ разных форм собственности. Путина 2017 г. для Сахалинрыбвода стала одной из самых сложных – главным образом, из-за низких подходов горбуши и кеты в базовые реки, рассказал руководитель госучреждения Александр Полянский. Он отметил, что в сложившихся условиях огромную помощь в обеспечении государственных заводов икрой оказали частные ЛРЗ.

У частного сектора ситуация с закладкой намного лучше, сообщил Кирилл Проскуряков. По его словам, планы по закладке икры горбуши практически полностью выполнены, закладка по кете также не вызывает особых опасений.

Позитивные показатели на частных ЛРЗ представитель ассоциации связал с хорошими подходами производителей. Кирилл Проскуряков отметил, что в районе реки Фирсовка промысел продлен до 31 октября. Также ход кеты позволил продлить лов на участке мыс Тунайча – мыс Свободный (к моменту публикации материала такое решение уже было принято).

Обеспечить хорошие подходы помогает охрана, организованная частными заводами на базовых водоемах, а также отсутствие промысловой нагрузки в приустьевой зоне, считает исполнительный директор АЛРЗ.

Большой интерес у журналистов вызвала тема борьбы с браконьерством. Врио руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Самир Кулиев сообщил, что штатная численность сотрудников, которые должны заниматься в СКТУ контролем за соблюдением законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, составляет 118 человек. Но по факту в штате 87 человек. Если учесть, что люди бывают и на больничном, и в отпуске, работает порядка 65-70 человек. Между тем на территории области 66 тыс. рек и более 17 тыс. озер.

Глава СКТУ рассказал, какая работа проводится по борьбе с браконьерами. Ведомство сотрудничают с МВД, Пограничным управлением, Росгвардией. Работают и внештатные инспекторы.

Максим Козлов считает, что участие со стороны бизнеса может стать одной из составляющих решения проблемы с нехваткой госинспекторов рыбоохраны. Силами одной стороны тут не справиться – это должна быть комплексная программа, заявил глава объединения. Ежегодно ассоциация привлекает для обеспечения охраны ресурсов в период путины более 300 человек, сообщил представитель рыбной промышленности.

Подняли на пресс-конференции и проблему избыточной промысловой нагрузки на лосось. В регионе сегодня множество добывающих предприятий, встает вопрос: кто согласится отказаться от возможности вести промысел?

Тем не менее, отметил Максим Козлов, рыбная промышленность готова осознанно говорить о снижении прессинга на популяцию тихоокеанских лососей. Предприятия, по словам руководителя ассоциации, понимают приоритет воспроизводства – как естественного, так и в рамках работы рыбоводных заводов.

Тему лососевой путины планируется продолжить на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета, а затем на площадке Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС).

Fishnews