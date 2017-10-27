27 октября 2017 года

Инвестквоты – только для высокотехнологичных производств

Государство будет следить, чтобы рыбоперерабатывающие заводы, построенные под инвестиционные квоты, выпускали продукцию высокой степени переработки, предупредил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Росрыболовство продолжает прием заявок о закреплении и предоставлении долей инвестиционных квот, в том числе для строительства на территории России предприятий по производству рыбной продукции. В ведомстве обращают внимание, что такие фабрики должны быть ориентированы на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Некоторые неправильно понимают проекты по перерабатывающим заводам. Хочу подчеркнуть, что это однозначно высокотехнологичные заводы, что это продукция высокой степени переработки. Если кто-то там себе домысливает, что будет делать по-прежнему минтай б/г либо еще что-то, он в этом ошибается», – заявил Fishnews заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Он напомнил, что основная цель, в соответствии с поручением президента, – чтобы добавленная стоимость осталась в России. «Некоторые пытаются мудрить, – отметил представитель федерального агентства. – Но такие проекты будут под вопросом».

Соблюдение требований к объектам инвестиций будет контролироваться. По словам Петра Савчука, ситуаций, когда предприятие месяц или два выпускает продукцию высокой степени переработки, а остальную часть года производит что-то другое, быть не должно. «Будет проводиться мониторинг, мы будем понимать реальную ситуацию, – предупредил замруководителя Росрыболовства. – На мой взгляд, нужно реально оценивать ответственность. Даже если что-то где-то не так прописано, члены комиссии, которая будет эти инвестпроекты отслеживать и принимать, это увидят».

Заявочная кампания продлится до 7 декабря. Для поддержки развития береговой переработки отводится четверть объема квот, выделяемых на инвестиционные цели.

Fishnews