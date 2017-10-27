27 октября 2017 года

ISSF потребует от своих участников покупать тунец только друг у друга

Международный фонд устойчивого промысла морепродуктов (ISSF) собирается ввести для своих членов ограничения по выбору поставщиков тунца. С 2019 г. компаниям придется покупать сырье только у тех, кто входит в ISSF.

Международный фонд устойчивого промысла морепродуктов (International Seafood Sustainability Foundation, ISSF) объединяет около 30 компаний. Организация была создана в 2009 г. для защиты популяций тунца от перелова, сообщает корреспондент Fishnews. Чтобы стать членом ISSF, компании необходимо соблюдать стандарты по сохранению тунца, разработанные фондом, и пройти специальный аудит.

Президент ISSF Сьюзен Джексон заявила, что новая мера позволит реализовать стратегию давления на рынок. Члены фонда обязаны будут приобретать тунец только у поставщиков, также входящих в эту структуру, а значит, соблюдающих те же правила.

На сайте ISSF говорится, что новое правило вводится с 1 января 2019 г. при приобретении необработанного, безголового или потрошеного тунца у торговой компании (не с судна), продающей более 10 тыс. тонн этой рыбы в год. С 1 января 2020 г. это требование распространится и на покупку продукта у тех, кто приобретает и перерабатывает более 12,5 тыс. тонн сырья в год.

Fishnews