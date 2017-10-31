31 октября 2017 года

Японская бизнес-миссия отработала на Курилах

Вторая японская бизнес-миссия завершила работу на Курильских островах. Среди перспективных направлений сотрудничества – марикультура. Следующая встреча должна состояться уже через несколько месяцев.

Напомним, что первая бизнес-миссия работала на Курилах в июне. В ее задачи входило определение перспективных направлений экономического сотрудничества. Среди них – марикультура, туризм, сельское хозяйство, энергетика.

В задачи второй миссии входила конкретизация совместных проектов. Делегация работала на Курилах с 27 октября. Группа из 66 японских предпринимателей и чиновников посетила три российских острова – Кунашир, Итуруп и Шикотан.

«За несколько дней сторонам удалось добиться существенных результатов, - сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области. - Например, российские рыбопромышленники, работающие на островах, готовы к созданию совместного предприятия по выращиванию ценных водных биоресурсов».

«Мы договорились, что руководители рабочих групп по каждому направлению начнут вырабатывать единые подходы, готовить технико-экономическое обоснование по конкретным проектам, – рассказал губернатор Олег Кожемяко. – На следующей встрече, которая должна состояться через несколько месяцев, контуры будущих проектов будут более четко обрисованы».

Fishnews