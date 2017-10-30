30 октября 2017 года

У японского бизнеса серьезные планы на аквакультуру Курил

На Курильских островах работает вторая бизнес-миссия из Японии, одно из приоритетных направлений совместной деятельности – марикультура. Для детальной подготовки проектов в этой сфере планируется создать двустороннюю рабочую группу.

Группу из 66 бизнесменов и чиновников возглавляет советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. В порту Южно-Курильска гостей приветствовала председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.

Визит японской делегации проходит в рамках договоренностей, которых достигли президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ в декабре прошлого года и в апреле текущего. В частности предусмотрено ведение совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. В июне на Курилах побывала первая бизнес-миссия из Страны восходящего солнца. Ее участники ознакомились с работой нескольких десятков предприятий, в том числе рыбохозяйственных, провели серию встреч с российскими бизнесменами. Гости проявили интерес к сотрудничеству по широкому перечню направлений, среди которых марикультура и модернизация портовых сооружений. Задача второй бизнес-миссии – рассмотреть более конкретные детали совместных проектов.

По прибытии на Кунашир участники делегации разбились на пять тематических групп - сельское хозяйство, туризм, энергетика, окружающая среда и марикультура. Развитие марикультуры – одно из приоритетных направлений взаимодействия, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области. В состав именно этой группы вошли Вера Щербина и Эйити Хасэгава. Гости побывали в бухтах на берегах Кунашира, где предлагается реализовать проекты по разведению ценных биоресурсов.

Например, в бухте Космодемьянской предлагается возвести гидротехническое сооружение и в защищенной от штормов акватории выращивать в садках мидий и других моллюсков, а также трепанга. В региональном правительстве отметили, что в бухте можно возвести и рыбоперерабатывающий завод: ресурс имеется. Местное предприятие ведет здесь лов наваги, корюшки, есть возможности и для добычи лосося.

Бухта Серноводская отличается большими запасами морского гребешка, но разводить его там в садках не удастся из-за частых и сильных штормов. Поэтому предлагается другой способ – пастбищный. Планируется собирать молодь и подращивать ее в специально оборудованных бассейнах, а затем возвращать в естественную среду обитания.

В бухте Измены сосредоточены большие запасы ценных водорослей – анфельции и ламинарии. Местная компания, ведущая их добычу, возводит завод по переработке сырья и предлагает бизнесу Японии принять участие в проекте.

«Японская сторона очень серьезно подготовилась к визиту, и мы услышали конкретные предложения по разведению тех или иных видов водных биологических ресурсов, – отметила Вера Щербина на двустороннем совещании по итогам первого дня визита. – Мы обсудили широкий круг вопросов, связанных с реализацией проектов в сфере марикультуры, которые требуют детальной проработки, в том числе и с наукой. Этим сейчас и будем заниматься. Что особенно важно, представители и российской, и японской сторон понимают, в каком направлении мы идем, какие виды водных биологических ресурсов собираемся разводить». Председатель правительства области добавила, что достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы, которая будет готовить возможные решения в сфере марикультуры.

Fishnews