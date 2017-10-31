31 октября 2017 года

Подпольная рыбопереработка обернулась уголовным делом

Трое жителей Камчатки стали подозреваемыми по уголовному делу о производстве опасных для здоровья товаров. Употребление изъятой рыбопродукции могло привести к токсико-инфекционным заболеваниям.

По версии следствия, нелегальной рыбопереработкой фигуранты дела занимались с 2016 г. по август 2017 г. Подпольное производство располагалось в городе Елизово на территории двух частных домовладений. Переработка осуществлялась собственными силами, кроме того, привлекались наемных работников. Товар поставлялся в различные торговые точки, сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления СК России по Камчатскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли на территории домовладений около 700 кг продукции. Ее употребление, как показала экспертиза, могло вызвать токсико-инфекционные заболевания у потребителей.

В результате было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (производство опасной для здоровья продукции, осуществляемое группой лиц по предварительному сговору).

Fishnews