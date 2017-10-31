Подпольная рыбопереработка обернулась уголовным делом

31 октября 2017 года
Механизм инвестиционных квот может быть использован на Камчатке для развития береговой рыбопереработки, отметил зампред правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын. На сегодняшний день 6 компаний собираются реализовывать проекты по строительству заводов под инвестквоты.
30 октября 2017 года
Разные решения предлагались по вопросу использования жаберных сетей при промысле лосося на Камчатке. На этот раз обсуждения переместились на площадку Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
В Забайкалье двое граждан Китая пойдут под суд за незаконный промысел рыбы в российских водах приграничной реки Аргунь. Иностранцы использовали электроудочку и другие технические приспособления.
27 октября 2017 года
В Воронежской области мужчину задержали за кражу рыбы из пруда. Сетью он наловил в водоеме 100 кг карпа на продажу.
26 октября 2017 года
Жительница Камчатки обвиняется в заведомо ложном доносе на сотрудника рыбоохраны. Следствие установило, что заявление о попытке изнасилования женщина написала из-за изъятия запрещенных орудий лова у ее знакомого.
Исследования лета 2017 г. показали сокращение промыслового запаса краба-стригуна бэрди на Западной Камчатке в два раза. В то же время специалисты отмечают, что такие межгодовые изменения – характерное для этого вида явление.
31 октября 2017 года
Официально опубликован приказ Минсельхоза, регламентирующий предоставление сведений в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии – ВетИС.
Отраслевые ассоциации Сахалинской области направили предложения для включения в протокол регионального рыбохозяйственного совета. Это инициативы по сохранению лосося и снижению в отрасли административных барьеров.
Архангельский траловый флот продолжит модернизацию и развитие рыбного порта и судоремонтного завода. Подразделения компании обслуживают суда не только АТФ, но и многих предприятий, базирующихся в Архангельске.
Норвегия в 2018 г. получит квоты на мойву в рамках освоения ОДУ Исландии, решения российско-норвежской комиссии по рыболовству и соглашения от 1999 г. Кроме того, норвежским рыбакам, возможно, достанутся лимиты на мойву от ЕС.
Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета пройдет в Южно-Сахалинске 10 ноября. Среди вопросов встречи – переиздание бассейновых правил рыболовства.
Президент Владимир Путин постановил присоединить Калининградский морской рыбный порт к ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Как отмечали в Росрыболовстве, изменения направлены на оптимизацию управления объектами федеральных рыбных терминалов.
Механизм инвестиционных квот может быть использован на Камчатке для развития береговой рыбопереработки, отметил зампред правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын. На сегодняшний день 6 компаний собираются реализовывать проекты по строительству заводов под инвестквоты.
Группа корейских инспекторов приступила к работе в России: зарубежные специалисты приехали на Дальний Восток для оценки системы обеспечения безопасности рыбопродукции, предназначенной на экспорт.
Вторая японская бизнес-миссия завершила работу на Курильских островах. Среди перспективных направлений сотрудничества – марикультура. Следующая встреча должна состояться уже через несколько месяцев.
30 октября 2017 года
По данным Ассоциации «Росрыбхоз», после внесения в июле изменений в постановление правительства № 1528 предприятиям товарного рыбоводства были одобрены кредиты по ставке для сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 75 млн рублей.