31 октября 2017 года

На Дальнем Востоке готовятся обновить правила рыболовства

Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета пройдет в Южно-Сахалинске 10 ноября. Среди вопросов встречи – переиздание бассейновых правил рыболовства.

Вопрос о новой редакции правил рыболовства для Дальневосточного бассейна планируется рассмотреть на заседании ДВНПС, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что в работе совета участвуют представители федеральных и региональных властей, отраслевых институтов и бизнеса.

Правила рыболовства необходимо проработать так, чтобы затем как можно меньше приходилось их менять, подчеркнул ранее заместитель руководителя Росрыболовства, председатель ДВНПС Петр Савчук. Конечно, порой требуются поправки в связи с природными условиями, например по срокам, но принципиальные моменты меняться не должны, отмечал замглавы ведомства на июньском совещании в Хабаровске.

Правила рыболовства для Дальневосточного бассейна полностью переиздали несколько лет назад: в связи с тем что полномочия по нормативно-правовому регулированию в этой сфере перешли к Министерству сельского хозяйства РФ.

Fishnews