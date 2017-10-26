31 октября 2017 года

Норвегия будет с мойвой

Норвегия в 2018 г. получит квоты на мойву в рамках освоения ОДУ Исландии, решения российско-норвежской комиссии по рыболовству и соглашения от 1999 г. Кроме того, норвежским рыбакам, возможно, достанутся лимиты на мойву от ЕС.

Исландия рекомендовала сократить свой ОДУ мойвы в 2018 г. до 208 тыс. тонн (в 2017 г. было 299 тыс. тонн). От этого объема 8% (16,64 тыс. тонн) должно достаться Норвегии, 11% (22,28 тыс. тонн) – Гренландии и 81% (169,08 тыс. тонн) – самой Исландии. При этом ОДУ на 2018 г. может быть пересмотрен в январе или февраля по результатам новых научных исследований, пишет Undercurrent News.

В то же время Норвегия сможет освоить 60% (около 123 тыс. тонн) от 205 тыс. тонн, предлагаемых к вылову в Баренцевом море по решению 47-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). В последний раз легальный промысел мойвы в Баренцевом море велся в 2015 г., тогда общая квота составляла 120 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Королевство также имеет лимиты на промысел мойвы в рамках межправительственного соглашения России, Исландии и Норвегии от 15 мая 1999 г. В 2018 г. эта квота превысит 31 тыс. тонн.

Наконец, Норвегия может получить квоты и от ЕС. Однако решение об этом будет принято позже.

Fishnews