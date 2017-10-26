Норвегия будет с мойвой

26 октября 2017 года
Исследования лета 2017 г. показали сокращение промыслового запаса краба-стригуна бэрди на Западной Камчатке в два раза. В то же время специалисты отмечают, что такие межгодовые изменения – характерное для этого вида явление.
25 октября 2017 года
Летние исследования показали высокий уровень запасов камчатского краба на Западной Камчатке. Собранные данные позволяют говорить о значительном увеличении допустимого улова на 2018 г., заявили в бассейновом институте.
Ровно 85 лет назад СССР начал промышленную добычу китов. На протяжении десятилетий китобои помогали стране решать проблему с продовольствием, обеспечив советский народ миллионами тонн мяса и жира.
23 октября 2017 года
Заседание Северного научно-промыслового совета прошло в Архангельске. На встрече обсудили механизм инвестиционных квот, распределение общих допустимых уловов, доставку рыбопродукции по Северному морскому пути.
19 октября 2017 года
В Росрыболовстве положительно оценили итоги Международного рыбопромышленного форума и отраслевой выставки в Санкт-Петербурге: проведение мероприятий планируется продолжить на регулярной основе.
17 октября 2017 года
Главным событием минувшей сессии СРНК стало открытие промышленного лова мойвы, считает глава Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. Однако из-за недофинансирования отраслевой науки это стало полной неожиданностью и спутало планы рыбаков.
31 октября 2017 года
Официально опубликован приказ Минсельхоза, регламентирующий предоставление сведений в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии – ВетИС.
Отраслевые ассоциации Сахалинской области направили предложения для включения в протокол регионального рыбохозяйственного совета. Это инициативы по сохранению лосося и снижению в отрасли административных барьеров.
Архангельский траловый флот продолжит модернизацию и развитие рыбного порта и судоремонтного завода. Подразделения компании обслуживают суда не только АТФ, но и многих предприятий, базирующихся в Архангельске.
Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета пройдет в Южно-Сахалинске 10 ноября. Среди вопросов встречи – переиздание бассейновых правил рыболовства.
Трое жителей Камчатки стали подозреваемыми по уголовному делу о производстве опасных для здоровья товаров. Употребление изъятой рыбопродукции могло привести к токсико-инфекционным заболеваниям.
Президент Владимир Путин постановил присоединить Калининградский морской рыбный порт к ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Как отмечали в Росрыболовстве, изменения направлены на оптимизацию управления объектами федеральных рыбных терминалов.
Механизм инвестиционных квот может быть использован на Камчатке для развития береговой рыбопереработки, отметил зампред правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын. На сегодняшний день 6 компаний собираются реализовывать проекты по строительству заводов под инвестквоты.
Группа корейских инспекторов приступила к работе в России: зарубежные специалисты приехали на Дальний Восток для оценки системы обеспечения безопасности рыбопродукции, предназначенной на экспорт.
Вторая японская бизнес-миссия завершила работу на Курильских островах. Среди перспективных направлений сотрудничества – марикультура. Следующая встреча должна состояться уже через несколько месяцев.
30 октября 2017 года
По данным Ассоциации «Росрыбхоз», после внесения в июле изменений в постановление правительства № 1528 предприятиям товарного рыбоводства были одобрены кредиты по ставке для сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 75 млн рублей.