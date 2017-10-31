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Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии – ВетИС – должна решать целый ряд задач

Минсельхоз регламентировал, как пользоваться ВетИС

Официально опубликован приказ Минсельхоза, регламентирующий предоставление сведений в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии – ВетИС.

Напомним, что Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии должна решать целый ряд задач. В частности, обеспечивать прослеживаемость подконтрольных товаров; оформление ветеринарных сопроводительных документов; оформление разрешений на ввоз, вывоз в/из РФ, транзит через ее территорию; регистрацию данных и результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных исследований и отбора проб для них. Функции оператора ФГИС возложены на Россельхознадзор. При этом создание, развитие и эксплуатация системы должны осуществляться во взаимодействии с другими органами, которые входят в структуру Государственной ветслужбы РФ.

Приказом от 30 июня 2017 г. № 318 Министерство сельского хозяйства утвердило порядок предоставления информации в систему – ВетИС – и получения информации из нее, сообщает корреспондент Fishnews.

Документ распространяется на должностных лиц Россельхознадзора, его теруправлений и подведомственных учреждений, Минсельхоза, ветеринарных (ветеринарно-санитарных служб) Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСО, ФСБ, региональных ветслужб и подведомственных им учреждений, ФТС, юридических лиц, физических лиц, аттестованных специалистов в области ветеринарии, а также индивидуальных предпринимателей, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота.

Из Порядка можно, в частности, узнать, с помощью каких компонентов ВетИС какая информация предоставляется в систему: «ВетИС.Паспорт», «Цербер», «Хорриот», «Меркурий», «Сирано», «Аргус», «Ирена».

Текст приказа с порядком смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.

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