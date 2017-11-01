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Японская скумбрия. Фото Константина Коробкова

Скумбрия показала наилучший результат

Вылов скумбрии в этом году значительно превышает показатель за аналогичный период путины 2016 г. На минувшей неделе объемы добычи также были на стабильно хорошем уровне.

К концу октября российские рыбаки добыли более 46,3 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси), скумбрии и сайры – практически вдвое выше, чем на отчетную дату прошлого года. Данные о ходе промысла представили на совещании, которое провел в режиме видеоконференции с дальневосточными регионами заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Наилучшая динамика вылова наблюдается по скумбрии: рыбаки добыли свыше 27,5 тыс. тонн - в 3,5 раза больше показателя за аналогичный период 2016 г. Иваси освоено на 25% больше прошлогоднего – 14,9 тыс. тонн, вылов сайры составил 5,5 тыс. тонн.

О промысловой обстановке непосредственно из района добычи доложил ведущий научный сотрудник ТИНРО-Центра Дмитрий Антоненко. За исключением двух штормовых дней в начале минувшей недели, флот вел эффективный промысел в течение всего отчетного периода. Уловы сардины ожидаемо снизились, добыча этого вида практически завершена. Уловы скумбрии были на стабильно хорошем уровне, хотя и несколько меньше, чем неделей ранее. Часть флота постепенно смещается в исключительную экономическую зону Японии вслед за миграцией промысловых скоплений иваси.

После прохождения циклона флот возвращается в районы промысла у острова Шикотан: непогода благоприятно сказалась на формировании скоплений сайры, и после шторма суда смогли оперативно возобновить эффективную добычу, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Ожидается, что в ближайшие дни хорошая промысловая обстановка в районе сохранится.

Научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» приступило к запланированным съемкам молоди тихоокеанских лососей в Охотском море. О результатах исследований будет доложено на Дальневосточном научно-промысловом совете: заседание пройдет в начале ноября в Южно-Сахалинске.

По прогнозам ученых, в ближайшие дни промысловые скопления будут активно смещаться в ИЭЗ Японии. Ожидается продолжение успешного лова сайры, поиски промысловых скоплений этого вида специалисты ТИНРО-Центра продолжат не только в открытых водах, но и в японской 200-мильной зоне. Как отметил врио директора института Алексей Байталюк, японские ученые проинформировали российских коллег о трехкратном росте эффективности нереста скумбрии по сравнению с прошлым годом и двукратном – иваси. Это подтверждает прогнозы ТИНРО-Центра о постепенном росте запасов перспективных объектов промысла в ближайшие годы.

Fishnews
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