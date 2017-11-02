02 ноября 2017 года

Участки для промысла в НАО собрали на онлайн-карте

Получить информацию о рыбопромысловых участках в Ненецком автономном округе позволяет специальная система. С ее помощью можно узнать, какие РПУ уже заняты, а на какие еще можно заключить договор.

Данные о рыбопромысловых участках разместили в единой окружной геоинформационной системе НАО специалисты Ненецкого информационно-аналитического центра, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона.

Для удобства рыбаков РПУ поделены на три группы – свободные, занятые и формирующиеся. Выбрав нужный участок, можно посмотреть его месторасположение на карте региона, а также площадь и периметр.

На сегодняшний день в региональный перечень рыбопромысловых участков входит 93 объекта: 81 участок для промышленного рыболовства, 7 – для традиционного, 4 – для прибрежного (внутренние морские воды) и 1 – для организации спортивно-любительского рыболовства.

В 2017 г. в рамках двух конкурсных процедур разыгрывалось право добывать рыбу на 25 участках, в 19 случаях пользователи определены, договоры заключены.

Единая окружная геоинформационная система Ненецкого автономного округа (ГИС НАО) – это информационная система, предоставляющая доступ к региональным пространственным данным.

Fishnews