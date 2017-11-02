02 ноября 2017 года

Байкал будет защищать специальная прокуратура

С 1 декабря в России будет образована Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. В ее состав войдут восемь межрайонных прокуратур в трех регионах.

Приказ о создании Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры подписал генпрокурор Юрий Чайка.

По статусу новое ведомство будет приравнено к региональной прокуратуре. В его состав войдут восемь межрайонных природоохранных прокуратур в городах Братске, Иркутске, Усолье-Сибирское, Усть-Илимске и поселке Еланцы Ольхонского района Иркутской области, городах Улан-Удэ и Северобайкальске Республики Бурятия, а также в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края, сообщили Fishnews в пресс-службе Генпрокуратуры.

Основными задачами новой прокуратуры станут надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании, соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду в регионах Байкало-Ангарского бассейна.

25 октября президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам проверки законности деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории (БПТ). Генпрокуратуре поставлена задача взять под особый контроль соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды при осуществлении рекреационной деятельности на Байкальской природной территории.

Ранее глава государства поручил Генпрокуратуре и Росприроднадзору проверить законность деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду на Байкале. Были вскрыты факты неправомерного складирования отходов в водоохранной зоне озера, сбросов в него неочищенных сточных вод, загрязнения его притоков и атмосферного воздуха опасными веществами. По результатам проверки выявлено почти 1,5 тыс. нарушений природоохранного законодательства.

Fishnews