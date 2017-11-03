03 ноября 2017 года

Электроудочки заблокировали от покупателей

Хабаровская прокуратура через суд добилась ограничения доступа к двум сайтам с объявлениями о продаже электроудочек. Использование и оборот таких орудий лова запрещены законом.

Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил исковые требования городской прокуратуры о признании информации на двух сайтах, запрещенной к распространению в России. Основанием для прокурорского вмешательства послужили результаты мониторинга интернета с целью выявления и пресечения распространения информации о торговле запрещенными орудиями лова, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

Объявления о продаже электроудочек были размещены на двух сайтах. По мнению прокуратуры, эта информация носит противоправный характер, поскольку использование таких орудий лова и их оборот запрещены законом о рыболовстве из-за катастрофических последствий для ихтиофауны от воздействия мощных электрических разрядов.

«Объявления о продаже запрещенных орудий лова вводят в заблуждение покупателей относительно допустимости приобретения электроудочек, побуждают граждан к совершению правонарушений и способствуют их совершению», – отмечается в пресс-релизе ведомства.

В настоящее время доступ к сайтам ограничен.

Fishnews