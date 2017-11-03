По сельди и окуню много вопросов

03 ноября 2017 года
Нынешняя неделя – это международная рыбохозяйственная выставка в Циндао, новые обсуждения сетей на промысле лосося, перемены в структурах «Нацрыбресурса».
За девять месяцев на Крымском полуострове произвели 331 тонну продукции товарной аквакультуры, превысив уровень прошлого года более чем на 8 тонн. Больше всего хозяйства вырастили карпа и толстолобика.
Перспективы развития и наиболее важные изменения, происходящие в российском рыбном хозяйстве, обсудили участники круглого стола «Глобальная торговля море- и рыбопродукцией» на выставке в Циндао.
02 ноября 2017 года
В рамках работы над формированием бренда «Русская рыба», который в последнее время активно используется как представление отечественной рыбопродукции на международных и российских презентационных площадках, Росрыболовство намерено плотнее заняться вопросом качества такого товара.
В Министерстве сельского хозяйства считают необходимым комплексно решать проблему использования жаберных сетей на промысле тихоокеанских лососей. При этом регулирование должно быть научно обосновано и максимально прозрачно, отметил руководитель профильного департамента Евгений Кац.
Участие в тематических выставках и форумах позволило компаниям – представителям «рыбного» машиностроения сделать важные выводы о дальнейшей работе. Среди возможных направлений – совместные проекты на Дальнем Востоке и сотрудничество в подготовке кадров для отрасли.
03 ноября 2017 года
Нынешняя неделя – это международная рыбохозяйственная выставка в Циндао, новые обсуждения сетей на промысле лосося, перемены в структурах «Нацрыбресурса».
За девять месяцев на Крымском полуострове произвели 331 тонну продукции товарной аквакультуры, превысив уровень прошлого года более чем на 8 тонн. Больше всего хозяйства вырастили карпа и толстолобика.
Пленум Верховного суда России разъяснил ряд вопросов судебной практики, связанной с рыбной отраслью и природоохраной. В том числе изменения коснулись тонкостей уголовного и административного преследования за браконьерство.
В рыбной отрасли Хабаровского края ситуация остается стабильной, отмечает губернатор Вячеслав Шпорт. В регионе продолжаются поставки в рамках «Доступной рыбы», планируется строительство рыбоводных мощностей, реализация проектов в рамках ТОСЭР.
Перспективы развития и наиболее важные изменения, происходящие в российском рыбном хозяйстве, обсудили участники круглого стола «Глобальная торговля море- и рыбопродукцией» на выставке в Циндао.
Заказчики морозильного оборудования «Колд Трейд» на территориях опережающего развития и в свободном порте Владивосток смогут воспользоваться двойными государственными преференциями, отмечает гендиректор компании Павел Клименко.
Поручения по ограничению внеплановых проверок дал в августе президент Владимир Путин. Законопроект с таким регулированием представило для обсуждения Министерство экономического развития.
Распространение и поведение минтая в российских водах Берингова моря существенно отличаются от прошлогодних, отмечают ученые. Так, в октябре рыбы было мало на севере Анадырского залива, также суточный вылов уменьшился из-за штормовой погоды.
Хабаровская прокуратура через суд добилась ограничения доступа к двум сайтам с объявлениями о продаже электроудочек. Использование и оборот таких орудий лова запрещены законом.
02 ноября 2017 года
В этом году группа компаний «Антей» представила посетителям рыбохозяйственной выставки в Циндао новинку: дикую камбалу, которую доставили в Китай в живом виде прямо из района промысла.