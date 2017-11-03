03 ноября 2017 года

По сельди и окуню много вопросов

В рамках подготовки к сессии НЕАФК российская делегация примет участие во втором раунде консультаций прибрежных государств по мерам регулирования промысла сельди. Рыбаки обеспокоены рекомендацией ИКЕС по снижению общедопустимого улова этого объекта на 2018 г.

Второй раунд консультаций прибрежных государств по мерам регулирования промысла атланто-скандинавской сельди пройдет в Копенгагене 3 ноября. Его участники продолжат рассмотрение рекомендаций Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) по сельди на 2018 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По плану 36-я сессия НЕАФК состоится в Лондоне с 13 по 17 ноября

Участие российских специалистов в ноябрьских мероприятиях в рамках НЕАФК стало темой совещания, которое в режиме видеоконференции провел замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. К обсуждению были приглашены сотрудники ВНИРО и ПИНРО, представители отраслевых союзов Северного и Западного бассейнов, Западно-Балтийского и Баренцево-Беломорского теруправлений.

На совещании был поднят вопрос об управлении промыслом окуня-клювача моря Ирмингера. Завлабораторией ВНИРО Сергей Мельников отметил важность результатов международной глубоководной съемки, которая проводилась в рамках научных исследований ИКЕС. Весной на северо-западной рабочей группе ИКЕС планируется представить исследования ПИНРО по оценке запасов окуня с использованием вероятностной модели. По расчетам российских ученых, запас находится выше биологически граничных ориентиров.

Василий Соколов также подчеркнул обеспокоенность российской стороны значительным снижением по сравнению по сравнению с текущим годом общего допустимого улова сельди, рекомендуемого ИКЕС на 2018 г.

Fishnews