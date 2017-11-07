07 ноября 2017 года

Реки и озера Поморья проверят на пригодность к рыбоводству

В трех районах Архангельской области проводятся научные работы по оценке потенциала местных водных объектов для использования под товарное рыбоводство.

Министерство АПК и торговли Архангельской области с участием представителей рыбохозяйственной науки продолжает работу по определению водных объектов, потенциально пригодных для товарного рыбоводства – аквакультуры. Перечень водоемов, по которым уже выполнены предварительные исследования, можно посмотреть на официальном сайте правительства региона.

Сейчас научные работы проводятся на водных объектах, расположенных в границах Приморского, Холмогорского и Онежского районов, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. Информация о результатах исследований будет размещена дополнительно.

В региональном министерстве уточнили, что рыбоводные участки для товарного выращивания рыбы могут формироваться как на водных объектах из перечня, так и на других водоемах, предложенных заявителем. После рассмотрения предложений решение о формировании рыбоводного участка принимает межведомственная комиссия.

Fishnews