Реки и озера Поморья проверят на пригодность к рыбоводству

07 ноября 2017 года
КНР предложила Всемирной торговой организации ограничить запрет на субсидии для судов, замешанных в браконьерстве. На поправки, отстаивающие китайские интересы, поступил ряд возражений.
03 ноября 2017 года
За девять месяцев на Крымском полуострове произвели 331 тонну продукции товарной аквакультуры, превысив уровень прошлого года более чем на 8 тонн. Больше всего хозяйства вырастили карпа и толстолобика.
Перспективы развития и наиболее важные изменения, происходящие в российском рыбном хозяйстве, обсудили участники круглого стола «Глобальная торговля море- и рыбопродукцией» на выставке в Циндао.
Поручения по ограничению внеплановых проверок дал в августе президент Владимир Путин. Законопроект с таким регулированием представило для обсуждения Министерство экономического развития.
02 ноября 2017 года
В этом году группа компаний «Антей» представила посетителям рыбохозяйственной выставки в Циндао новинку: дикую камбалу, которую доставили в Китай в живом виде прямо из района промысла.
Предприятия Росрыбхоза по итогам третьего квартала почти на треть увеличили объемы реализации товарной рыбы. Задача регулятора – обеспечить отрасли господдержку наравне с другими аграриями и работать над устранением административных барьеров.
07 ноября 2017 года
Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка подпишет новое соглашение о сотрудничестве с ФТС и усилит взаимодействие с Россельхознадзором по применению риск-ориентированного подхода при оформлении рыбы и рыбной продукции.
Переговоры министров иностранных дел России и Мавритании пройдут в Москве. Особое внимание стороны уделят работе отечественных рыбаков в ИЭЗ республики.
Один из ведущих мировых производителей оборудования и технологий для холода – Yantai Moon – сменил название. Новое имя – Moon Environment Technology co., Ltd – отражает новые ориентиры для госкорпорации: экологичность технологий и укрепление позиций на международном рынке, отмечают в ее руководстве.
Численность сайры находится на среднем уровне, полагают специалисты. Состояние этого ресурса, а также сардины, скумбрии, кальмара, лососей обсудили во Владивостоке ученые из России и Японии.
Лососевая путина в Хабаровском крае обеспечила вылов 48 057тонн. Рекомендованный объем рыбаки освоили практически на 62%. Уловы не столь велики, как в предыдущие годы, однако есть и места, где промысел прошел успешнее ожидаемого.
КНР предложила Всемирной торговой организации ограничить запрет на субсидии для судов, замешанных в браконьерстве. На поправки, отстаивающие китайские интересы, поступил ряд возражений.
В Хабаровском крае транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота 170 кг черной икры и фрагменты осетровых. Деликатесы общей стоимостью более 2,5 млн рублей перевозили на теплоходе по Амуру.
Инвестиционное сотрудничество в рыбном хозяйстве вновь стало предметом переговоров России и Южной Кореи. Меморандум о взаимопонимании подписали Минвостокразвития и корейское Министерство морских дел и рыболовства.
Популяции пеляди, сига-пыжьяна и тугуна в Ямало-Ненецком автономном округе стали расти, отмечают ученые. По их мнению, главную угрозу запасам ценных рыб представляет браконьерство.
03 ноября 2017 года
Федеральная служба безопасности выпустила новые Правила пограничного режима. Документ вступит в силу со следующего года.