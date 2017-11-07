07 ноября 2017 года

Россия вновь пригласила Корею вкладываться в рыбный бизнес

Инвестиционное сотрудничество в рыбном хозяйстве вновь стало предметом переговоров России и Южной Кореи. Меморандум о взаимопонимании подписали Минвостокразвития и корейское Министерство морских дел и рыболовства.

Документ предусматривает развитие инвестиционного сотрудничества в сферах рыбного хозяйства, рыбохозяйственной инфраструктуры и логистики, сообщили Fishnews в пресс-центре российского ведомства.

Сейчас, по данным Министерства по развитию Дальнего Востока, в регионе реализуется всего два проекта в области рыбного хозяйства с участием южнокорейского капитала – это строительство завода по рыбопереработке в Камчатском крае и завода по производству икры минтая в Приморье.

«Общий объем инвестиций в проекты – 13 млн долларов. При этом объем российского экспорта рыбной продукции в Республику Корея составил за 8 месяцев этого года 770 млн долларов. Конечно, эти цифры явно не соответствуют потенциалу нашего сотрудничества в области рыбного хозяйства», – подчеркнул глава Минвостокразвития Александр Галушка.

«Наш президент предложил построить «9 мостов» по различным отраслям, в числе которых – рыбное хозяйство и морские порты. Сейчас мы конкретизируем свои цели и переходим к конкретному обсуждению. Уверен, что нам необходимо реализовать проект, который станет знаковым и сможет послужить примером успешной реализации инвестиций корейского бизнеса на Дальнем Востоке», – отметил министр морских дел и рыболовства Республики Корея господин Ким Ен Чун.

Александр Галушка сообщил, что Минвостокразвития уже подготовило план действий по реализации инициативы «9 мостов». По словам российского министра, стороны должны определить конкретный план действий по увеличению торгового и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке России на ближайшие 4 года и как можно быстрее приступить к его реализации.

«Мы должны поддерживать конкретные инвестиционные проекты, реализуемые корейскими компаниями на Дальнем Востоке. Один из них – это строительство рыбоперерабатывающего комплекса на мысе Назимова. Российская Федерация готова участвовать имущественным комплексом, который есть на мысе и находится в федеральной собственности – это земля и причалы, в капитале совместной с корейскими партнерами компании. При этом более 50% акций будет в собственности корейских инвесторов», – заявил глава Минвостокразвития.

По мнению господина Ким Ен Чуна, проект на мысе Назимова является знаковым и имеет важное значение как пилотный. Его успех окажет влияние на экономическое сотрудничество России и Кореи.

О готовности более тесного сотрудничества на Дальнем Востоке РФ заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая на пленарной сессии «Дальний Восток: создавая новую реальность» III Восточного экономического форума. Мун Чжэ Ин предложил России «навести девять мостов сотрудничества», включающих транспорт, энергетику и сельское хозяйство.

Fishnews