07 ноября 2017 года

Moon Tech – новое имя известного бренда

Один из ведущих мировых производителей оборудования и технологий для холода – Yantai Moon – сменил название. Новое имя – Moon Environment Technology co., Ltd – отражает новые ориентиры для госкорпорации: экологичность технологий и укрепление позиций на международном рынке, отмечают в ее руководстве.

В 2016 г. госкорпорация Yantai Moon отметила 60-летие на рынке холодопроизводства. За это время она заняла устойчивые позиции на международном уровне и на сегодняшний день является единственной государственной компанией в Китае по производству холодильного оборудования.

С октября 2017 г. компания приняла решение о смене названия на Moon Tech (Environment Technology co., Ltd).

Смена имени - это смелый, но продуманный шаг, отмечают в руководстве компании. «Есть две причины, по которым мы решили произвести ребрендинг», - сообщил Fishnews заместитель генерального директора госкорпорации - генеральный директор по международному сотрудничеству Гэ Юньцзян.

Во-первых, стратегией госкорпорации предусмотрена дальнейшая экспансия на международный рынок. А для этого было решено уйти от географической привязки к городу Янтай, где расположено центральное производство компании, пояснил г-н Гэ.

Второй момент – это усиление экологической составляющей в используемых госкорпорацией технологиях. «Технологии с заботой об окружающей среде, или «зеленые» технологии, – так дословно можно перевести наше новое название - Moon Tech», – рассказал представитель госкорпорации.

«Сегодня мы работаем не только на производство холода, но и тепла, т.е. создаем более комфортные условия для людей. Но самое главное – мы стремимся заложить в основу этого производства энергосберегающие технологии. Чтобы использовать все источники энергии безопасно для природы», – подчеркнул Гэ Юньцзян.

В госкорпорации также отметили, что ребрендинг не должен негативно отразиться на узнаваемости продукции компании - она по-прежнему будет носить привычный логотип с синими горами Мун (Moon).

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Fishnews