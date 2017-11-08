Не все советы рыболову законны

08 ноября 2017 года
Росрыболовство провело аукцион по продаже долей квот вылова трески, камбал, минтая, красного краба-стригуна, северной креветки на Дальнем Востоке. По итогам торгов в бюджет поступит более 707 млн рублей.
В правила рыболовства необходимо включить ограничения по количеству плавных сетей на рыбопромысловых участках и запрет на использование плавных сетей в устье Амура, отмечают в Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов.
К 7 ноября на Дальнем Востоке добыли в общей сложности свыше 43 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. До середины декабря планируется освоить еще не менее 5 тыс. тонн этих объектов.
03 ноября 2017 года
Нынешняя неделя – это международная рыбохозяйственная выставка в Циндао, новые обсуждения сетей на промысле лосося, перемены в структурах «Нацрыбресурса».
За девять месяцев на Крымском полуострове произвели 331 тонну продукции товарной аквакультуры, превысив уровень прошлого года более чем на 8 тонн. Больше всего хозяйства вырастили карпа и толстолобика.
Перспективы развития и наиболее важные изменения, происходящие в российском рыбном хозяйстве, обсудили участники круглого стола «Глобальная торговля море- и рыбопродукцией» на выставке в Циндао.
08 ноября 2017 года
Уловы сельди у Корейского полуострова, постоянно сокращавшиеся с 1980-х гг., в нынешнем году выросли сразу на 30%, пишут СМИ Республики Корея. Это повлияло на стоимость квамэги – популярного рыбного деликатеса.
Росрыболовство провело аукцион по продаже долей квот вылова трески, камбал, минтая, красного краба-стригуна, северной креветки на Дальнем Востоке. По итогам торгов в бюджет поступит более 707 млн рублей.
Разрешить сбор штормовых выбросов водорослей на территории заказника «Малые Курилы», о чем не раз просили местные рыбаки, «не представляется возможным», считают в министерстве.
На международной выставке «Агропродмаш-2017» в столице решения для рыбной промышленности представили 99 компаний. Акцент был сделан на производителей холодильного оборудования.
В правила рыболовства необходимо включить ограничения по количеству плавных сетей на рыбопромысловых участках и запрет на использование плавных сетей в устье Амура, отмечают в Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов.
Россия и Мавритания планируют использовать успешный опыт взаимодействия в области рыболовства в других сферах экономических отношений, отметил глава МИД Сергей Лавров.
К 7 ноября на Дальнем Востоке добыли в общей сложности свыше 43 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. До середины декабря планируется освоить еще не менее 5 тыс. тонн этих объектов.
Корейский гигант «Лотте» изучает возможности создания на Камчатке завода по переработке минтая – об этом сообщили в Минвостокразвития России.
Группа южнокорейских инспекторов завершила визит на Дальний Восток России. Зарубежные специалисты проверяли систему обеспечения безопасности рыбопродукции, предназначенной для поставок в республику.
07 ноября 2017 года
Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка подпишет новое соглашение о сотрудничестве с ФТС и усилит взаимодействие с Россельхознадзором по применению риск-ориентированного подхода при оформлении рыбы и рыбной продукции.