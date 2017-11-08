08 ноября 2017 года

Не все советы рыболову законны

По решению Таганрогского горсуда заблокированы 10 сайтов с информацией о способах добычи краснокнижных рыб. Инициировала запрет Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура.

Сайты с противоречащей закону информацией выявили в ходе сетевого мониторинга по вопросам исполнения законов о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства, 10 интернет-ресурсов содержали рекомендации по добыче рыб, занесенных в Красную книгу РФ: сибирского осетра, амурского осетра и белуги.

Прокуратура направила в Таганрогский горсуд Ростовской области 10 заявлений о запрете информации, содержащейся на сайтах. Суд признал ее запрещенной к распространению в РФ. Доступ к сайтам заблокирован.

Fishnews