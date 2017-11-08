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Добыча минтая на Дальнем Востоке

Дальневосточные квоты ушли с молотка

Росрыболовство провело аукцион по продаже долей квот вылова трески, камбал, минтая, красного краба-стригуна, северной креветки на Дальнем Востоке. По итогам торгов в бюджет поступит более 707 млн рублей.

Аукцион состоялся 1-3 ноября. На продажу были выставлены доли квот добычи трески, камбалы, минтая, красного краба-стригуна, северной креветки в Дальневосточном бассейне, длинной камбалы в подрайоне 3NО района регулирования НАФО и ставриды в южной части Тихого океана (ЮТО) - всего 59 лотов. В торгах участвовали более 40 компаний.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ловить камбал в Петропавловско-Командорской подзоне промышленным способом смогут ООО «Маркуз» и ООО «Росрыбфлот», в Западно-Камчатской подзоне – ООО «Западное», в Северо-Курильской зоне – ООО «Камчаттралфлот».

Объемы для прибрежного лова камбал выиграли ООО «Поллукс (в Западно-Камчатской подзоне) и ООО «Рыбхолкам» (в Камчатско-Курильской подзоне).

Лимиты минтая для его промышленной добычи в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах получило ООО «Тихрыбком», в Западно-Сахалинской подзоне – ООО «Прибой-Восток», в Петропавловско-Командорской подзоне – рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина.

Прибрежный промысел минтая в Восточно-Сахалинской подзоне будет вести ЗАО «Пиленга».

Доли квот трески для промышленного лова в Северо-Курильской зоне выиграло АО «Озерновский РКЗ № 55», в Камчатско-Курильской подзоне – АО «Р/К «Восток-1», АО «Дальрыбпром», ООО «Сигма Марин Технолоджи» и АО «ЯМСы». Лимиты трески в Западно-Сахалинской подзоне получили ООО «Прибой-Восток» и ООО «Невод», в Западно-Камчатской подзоне – ООО «Юния», АО «Р/К «Восток-1», ООО «Западное». Победителями по треске Петропавловско-Командорской подзоны стали АО «Р/К «Восток-1», АО «Озерновский РКЗ № 55», АО «ЯМСы», АО «Р/К «Восток-1». Долю квоты на промышленную добычу трески в подзоне Приморье выиграло ООО «Акватехнологии».

Прибрежный лимит трески в Северо-Курильской зоне получило ООО «Росрыбфлот», в Западно-Сахалинской подзоне – ООО «Невод», в подзоне Приморье – ООО «Акватехнологии», в Петропавловско-Командорской подзоне – ООО «Макруз».

Лучшую цену за долю квоты на промышленный лов красного краба-стригуна в подзоне Приморье предложило ПАО «НБАМР».

Объем северной креветки для промысла в Восточно-Сахалинской подзоне получило ООО «Аквариус».

По длинной камбале и ставриде в районах действия международных договоров торги были признаны несостоявшимися из-за того, что по лотам поступило или было допущено только по одной заявке.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккреветкаросрыболовство

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