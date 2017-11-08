08 ноября 2017 года

Сельдь порадовала корейских гурманов

Уловы сельди у Корейского полуострова, постоянно сокращавшиеся с 1980-х гг., в нынешнем году выросли сразу на 30%, пишут СМИ Республики Корея. Это повлияло на стоимость квамэги – популярного рыбного деликатеса.

Квамэги - любимое корейцами зимнее блюдо. Его готовят из сельди или сайры вялением, высушиванием, а также многократными заморозкой и разморозкой на открытом воздухе после наступления холодов, сообщает корреспондент Fishnews. Ранее дефицит сырья толкнул производителей деликатеса на использование сайры, добытой в Мировом океане.

Однако, согласно информации Национального статистического управления, в первой половине этого года уловы сельди у берегов Корейского полуострова достигли 20 831 тонн, что на 31,4% выше уровня 2016 г. По данным южнокорейских СМИ, этот вылов – самый большой за последние 6 лет.

Увеличение уловов привело к ожидаемому снижению цен на сырье. В районе порта Курёнпхо города Пхохан (там сосредоточено 80% объемов производства квамэги) двадцатикилограммовый ящик сельди длиной от 20 до 25 см стоит около 20 тыс. вон (примерно 1050 рублей). Это на 10% меньше, чем год назад.

С другой стороны, сильно сократились уловы тихоокеанской сайры, которую в республику в основном поставляют российские компании. Сейчас стоимость десятикилограммового ящика этой рыбы превысила порог в 30 тыс. вон (около 1576 рублей). Это примерно на 20% больше, чем в 2016 г.

В результате ценовая разница между квамэги из местного и зарубежного сырья сократилась с 8 тыс. вон (около 420 рублей) в прошлом году до 1 тыс. вон (около 52,5 рублей) в нынешнем.

Fishnews