10 ноября 2017 года

Сибирское озеро станет памятником природы

Правительство Тюменской области намерено объявить особо охраняемой территорией регионального значения озеро Большой Уват. Это один из важнейших рыбохозяйственных водоемов региона.

В настоящее время участок «Озеро Большой Уват» площадью 34,7 тыс. га в Вагайском районе Тюменской области зарезервирован под создание ООПТ постановлением регионального правительства. На участке проведены научно-исследовательские работы, подтвердившие необходимость создания особо охраняемой природной территории, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды России.

Озеро Большой Уват является самым большим в Тюменской области. Его длина 25 км, наибольшая ширина — 9 км при максимальных глубинах 5 м. Это один из важнейших рыбохозяйственных водоемов региона, озеро может использоваться для формирования маточных стад ценных видов рыб.

Проект постановления областного правительства предполагает охрану самого озера, а также растений и животных.

Основными угрожающими факторами для водоема названы неорганизованная деятельность, связанная с изменением гидрологического режима и загрязнением территории, а также весенняя охота на птиц.

Fishnews