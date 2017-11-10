Сибирское озеро станет памятником природы

10 ноября 2017 года
Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об использовании лесных участков для рыболовства.
09 ноября 2017 года
В Сочи с 1 по 5 октября 2018 г. пройдет заседание Постоянного комитета Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
С учетом научных прогнозов по состоянию лососевого ресурса нужно выработать систему регулирования на будущие годы, отметил замглавы Росрыболовства Петр Савчук по итогам конференции на Сахалине.
07 ноября 2017 года
КНР предложила Всемирной торговой организации ограничить запрет на субсидии для судов, замешанных в браконьерстве. На поправки, отстаивающие китайские интересы, поступил ряд возражений.
В трех районах Архангельской области проводятся научные работы по оценке потенциала местных водных объектов для использования под товарное рыбоводство.
03 ноября 2017 года
Перспективы развития и наиболее важные изменения, происходящие в российском рыбном хозяйстве, обсудили участники круглого стола «Глобальная торговля море- и рыбопродукцией» на выставке в Циндао.
10 ноября 2017 года
Минсельхоз утвердил общий допустимый улов в морских водах на будущий год. Минтая – одного из главных промысловых объектов – разрешено освоить 1 781,3 тыс. тонн.
Исследования по мойве в этом году выполнены в полном объеме как норвежскими, так и российскими учеными, подчеркнул директор ПИНРО Константин Древетняк. По его словам, институт открыт для диалога со всеми рыбаками Северного бассейна.
Переиздание правил рыболовства для Дальневосточного бассейна рассмотрели на заседании ДВНПС в Южно-Сахалинске. Проект будет размещен для обсуждения.
Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об использовании лесных участков для рыболовства.
Ассоциация океанического промысла Республики Корея выразила обеспокоенность столкновениями между корейскими и российскими судами на сайровой путине. Сахалинские пограничники обещали передать эту информацию в Росрыболовство.
К октябрю в России произведено 134 тыс. тонн продукции аквакультуры - на 15% выше уровня прошлого года. Между тем, не все регионы направляют заявки на выделение средств госбюджета для субсидий хозяйствам.
Замглавы Росрыболовства Петр Савчук, открывая заседание научно-промыслового совета, остановился на теме лососевой путины, промысле иваси и скумбрии, предоставлении прав на вылов на новый период и распределении инвестиционных квот.
По итогам проверки ФГУП «Нацрыбресурс» Счетная палата указала на недостаточно эффективное управление федеральным имуществом, закрепленным за учреждением, и заниженные ставки по старым договорам аренды ГТС.
Проект «Собери ребенка в школу», реализуемый в Сахалинской области региональным фондом «Родные острова», уже охватил около 60 семей. Нуждающимся оказывают помощь в покупке школьной одежды, канцтоваров и всего необходимого.
09 ноября 2017 года
Тенденции незаконного промысла лососей и возможные меры борьбы с ним обсудили участники конференции, проходившей на Сахалине. Среди поднятых тем – регулирование добычи сетями, полномочия органов рыбоохраны.