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Еще двум детям помогли собраться в школу «Родные острова». Фото пресс-службы фонда

«Родные острова» помогают юным сахалинцам собраться в школу

Проект «Собери ребенка в школу», реализуемый в Сахалинской области региональным фондом «Родные острова», уже охватил около 60 семей. Нуждающимся оказывают помощь в покупке школьной одежды, канцтоваров и всего необходимого.

С 1 сентября в средней школе № 5 Южно-Сахалинска к обучению приступили двое детей, семьи которых находятся в тяжелой жизненной ситуации и нуждаются в материальной помощи. Семьи не состоят на учете в органах социальной защиты и, соответственно, не получают помощи от государства.

Детям нужна была оперативная помощь, поэтому к решению вопроса подключились благотворители.

В рамках взаимодействия с городским департаментом образования региональный фонд «Родные острова» приобрел осеннюю и зимнюю обувь для детей. Также выяснилось, что первокласснику необходима еще и обувь для занятий физкультурой и школьные брюки. Благотворители решили и этот вопрос.

Проект «Собери ребенка в школу» уже охватил почти 50 семей в Южно-Сахалинске и более 10 семей в Невельском и Холмском районах, сообщили Fishnews в пресс-службе фонда.

Проект, реализующийся с 2016 г., – комплексный, направленный на поддержку как нуждающихся семей, так и самих школ. Материальная помощь оказывается в покупке школьной одежды, канцтоваров и всего необходимого.

Фонд «Родные острова», учредителями которого выступили рыбохозяйственные компании Сахалинской области, был создан весной 2016 г. Основными направлениями деятельности стали поддержка начинающих и профессиональных спортсменов региона, оказание помощи детям в сложной жизненной ситуации и развитие детских талантов.

Fishnews

  • Еще двум детям помогли собраться в школу «Родные острова». Фото пресс-службы фонда
  • Еще двум детям помогли собраться в школу «Родные острова». Фото пресс-службы фонда
  • Еще двум детям помогли собраться в школу «Родные острова». Фото пресс-службы фонда
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