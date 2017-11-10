10 ноября 2017 года

Константин Древетняк: Люди - последние в очереди за мойвой

Исследования по мойве в этом году выполнены в полном объеме как норвежскими, так и российскими учеными, подчеркнул директор ПИНРО Константин Древетняк. По его словам, институт открыт для диалога со всеми рыбаками Северного бассейна.

По результатам 47-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, в 2018 г. отечественные рыбаки смогут возобновить промышленный лов мойвы в Баренцевом море.

Баренцевоморская мойва – один из видов морских рыб, динамику запаса которого очень сложно моделировать, отметил в интервью Fishnews директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Константин Древетняк. Он подчеркнул, что сегодня единственный и наиболее точный вариант оценки запаса мойвы - тралово-акустическая съемка, которую Россия и Норвегия ежегодно проводят в августе-сентябре.

«Эта съемка всегда была совместной, - обратил внимание глава института. - С 1974 не было ни одного года, когда в море выходили бы только норвежские или только российские суда. В настоящее время акватория моря разделена на районы ответственности, в которых каждая страна выполняет свою часть исследований».

Далее результаты всех судов обобщаются, анализируются и на основании этого выполняется оценка запаса мойвы. «Определяется, сколько мойвы в море на момент исследований, определяется объем неприкосновенного нерестового запаса на весну следующего года, объемы потребления треской и т.д. Остаток могут выловить рыбаки. Это и есть ОДУ. Мы, люди, последние в очереди за мойвой», - рассказал собеседник Fishnews.

Он еще раз подчеркнул, что исследования по мойве в текущем году выполнены в полном объеме как норвежскими, так и российскими учеными. «И мне совершенно непонятна информация, которая появилась в прессе после очередной сессии СРНК», - отметил директор ПИНРО.

Тогда председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский заявил, что «решение об открытии промышленного лова мойвы было принято на основании данных норвежских ученых об увеличении ее промыслового запаса, а их российские коллеги из-за нехватки ресурсов и малого объема исследований не смогли объективно спрогнозировать запас этого ресурса и не предупредили заблаговременно рыбаков».

«Я директор ПИНРО с декабря 2013 года, но мне не приходилось общаться с представителями Союза рыбопромышленников Карелии. В то же время мы открыты для диалога со всеми рыбаками Северного бассейна», - отметил Константин Древетняк.

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