13 ноября 2017 года

На Камчатке нашли уникальных гольцов

Специалисты Кроноцкого заповедника обследовали озера Большое и Малое Гольцовые в труднодоступном районе на северо-западе полуострова. Была обнаружена уникальная популяция карликовых гольцов.

Озера Большое и Малое Гольцовые находятся на территории Быстринского кластера природного парка «Вулканы Камчатки». Ранее природные условия и ихтиофауны этих водоемов описаны не были. В этом году были проведены исследования при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Проведенные работы показали, что озеро Большое Гольцовое — достаточно глубокий водоем (до 35 м), населенный исключительно гольцами. «Выявлена мощная тенденция к миниатюризации рыб — средняя длина половозрелых особей составила около 15 см, а масса — около 30 г! - рассказал научный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Григорий Маркевич. - Были найдены половозрелые карликовые самцы массой всего 9 г. Тенденция к миниатюризации гольцов была отмечена ранее во многих высокогорных вулканических районах Камчатки, однако в столь выраженном виде это явление описано не было».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения, озеро Малое Гольцовое имеет небольшую глубину — до 5 м. Здесь также обитают только гольцы, однако половозрелые рыбы имеют типичные размеры, характерные для мальмы замкнутых водоемов. Их длина составляет около 30 см, масса — порядка 300 г.

Григорий Маркевич отметил, что особенности ихтиофауны этих близко расположенных водоемов ярко иллюстрируют влияние природной среды на структуру изолированных популяций рыб. Оба озера возникли в результате перегораживания долин рек лавовыми потоками вулканов. Гольцы оказались замкнутыми в сложившихся экосистемах на тысячи лет. В результате эволюции в суровых малокормных условиях озера Большое Гольцовое у рыб уменьшился размер, сократилась продолжительность жизни, а созревание происходит раньше, чем у сородичей из соседнего водоема.

В Малом Гольцовом, где у рыб достаточно корма, такой специализации не произошло. Гольцы сохранили типичные размеры, продолжительность жизни и возраст полового созревания.

Специалисты исследуют особенности формирования популяций гольцов в камчатских водоемах разного типа и инвентаризируют выявленные формы и виды. Это позволит разработать комплекс мер по сохранению уникальных лососевых Камчатки.

Fishnews