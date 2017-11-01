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Объединенный национальный стенд Российской Федерации на выставке China Fisheries and Seafood Expo в Циндао

Россия представляет в Циндао новые возможности

В Циндао начала работу рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo. На объединенный национальный стенд Российской Федерации в этом году пришли новые для азиатского рынка виды рыбопродукции, технологии и имена.

Работа крупнейшей в Азии выставки морепродуктов и технологий China Fisheries & Seafood Expo продлится до 3 ноября. Возможности российской рыболовной отрасли второй год подряд представлены в Циндао на площадке национального стенда, организованного при поддержке Росрыболовства. В этом году экспонентам предоставлено больше пространства, экспозиции компаний разбиты на отдельные «островки», но объединены единым флагом.

Российскую Федерацию на объединенном стенде представляют 15 компаний, среди них – «Антей», РРПК, Архангельский траловый флот, Ocean Trawlers, «Сигма Марин Технолоджи», Южно-Курильский рыбокомбинат, «Витязь-Авто», «Дикий Улов» и др. Это как уже известные на азиатском рынке рыбопромышленные компании, так и новые для Китая имена.

Ориентация на дикую рыбу

После церемонии официального открытия международной выставки делегация официальных лиц во главе заместителем министра сельского хозяйства КНР Юй Канчжэнем (Yu Kangzhe) осмотрела выставочную экспозицию. Одним из первых высокие гости посетили российский национальный стенд, где их познакомили с российским крабом и пока еще новым для рынка Китая продуктом – минтаевой икрой.

Также в рамках официальной программы первого дня работы выставки состоялся деловой завтрак с участием глав и представителей национальных делегаций. От Российской Федерации в мероприятии принял участие заместитель Росрыболовства Петр Савчук.

«На встрече были озвучены интересные для нас цифры: внутреннее потребление, в том числе рыбы, в Китае в ближайшее время будет расти и расти очень серьезно», - отметил представитель федерального агентства. По его словам, связано это не только с общим ростом населения КНР, которое на сегодня уже составляет 1,7 млрд человек, но и с интересом к дикой рыбе, который начали проявлять в Китае. Особенно представители так называемого среднего класса, на который приходится порядка 25% населения КНР.

«Это означает, что четверть населения Китая сегодня может позволить себе есть хорошую, качественную рыбу – это колоссальные цифры. И эти люди уже не хотят покупать то, что выращивается в Китае, их интересует именно дикая рыба. Мне кажется, для наших, российских, компаний рынок Китая будет становиться все более интересным», - прокомментировал корреспонденту Fishnews итоги официального завтрака Петр Савчук.

Российский рынок также чувствует эти тенденции, добавил замглавы Росрыболовства, и в этом году на национальном стенде РФ представлены не только дальневосточные компании. «Неслучайно в этот раз участие в выставке принимает и Мурманск: Северо-Западный рыбопромышленный консорциум. Рыбаки понимают, что нужно диверсифицировать рынок, и Китай для них тоже становится интересным», - пояснил он.

Отметил замглавы Росрыболовства и стремление российских рыбопромышленников предлагать азиатскому рынку новую продукцию. «Понятно, что говорить о том, что Китая будет покупать филе минтая, пока рано – все-таки сегодня это мировой центр рыбопереработки. Но для Китая нужно найти продукт. И очень важно, что г-н Юй, посещая наши стенды, смог сам попробовать ту же икру минтая. Потребителей надо знакомить с новым вкусом, в том числе и на площадке выставки», - добавил Петр Савчук, обратив внимание на дегустационную зону с российской рыбопродукцией на стенде «Сигма Марин».

Еще одной изюминкой российского стенда, на которую указал представитель федерального агентства, в этом году стал аквариум с живой камбалой – ее на выставку в Циндао доставила компания «Антей». «В Китае очень востребована именно живая рыба, наши компании видят это и стараются ответить на запрос рынка», - отметил он.

Пора поговорить о качестве

В рамках деловой программы в дни выставки на российском стенде пройдут презентации проектов, встречи в формате В2В с представителями Китайского союза по переработке и маркетингу водных продуктов (CAPPMA), а также тематические круглые столы, посвященные торговле рыбопродукцией и инвестиционным возможностям марикультуры Дальнего Востока.

Одной из важных тем, которую руководство рыбной отрасли России планирует поднять в ходе диалогов с представителями КНР, должна стать проблема качества рыбопродукции, производимой сегодня в Китае из натурального сырья. «Мы хотели бы дать Китаю следующий посыл: хватит из хорошей дикой рыбы делать плохой продукт, хватит пичкать ее полифосфатами, химикатами. Надо представить, наконец, потребителю качественный, хороший продукт, - заявил Петр Савчук. – У нас в стране сегодня уже принят технический регламент, мы будем вводить ограничения по содержанию подобных веществ в рыбе. И конечно вся переработка, мировая, должна быть готова к тому, что мы эти высокие требования будем предъявлять ко всем. На круглых столах мы об этом планируем поговорить подробнее».

Fishnews


  • Объединенный национальный стенд Российской Федерации на выставке China Fisheries and Seafood Expo в Циндао
  • Делегация организаторов выставки во главе с заместителем министра сельского хозяйства КНР Юй Канчжэнем после осмотра российского стенда.
  • Заместитель руководителя ФАР Петр САВЧУК и заместитель министр сельского хозяйства КНР Юй КАНЧЖЭНЬ
  • Стенд компании "Антей"
  • На стенде компании "Антей"
  • На стенде компании «Сигма Марин Технолоджи»
  • В Циндао начала работу рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo
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