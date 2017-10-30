30 октября 2017 года

«Антей» собирается удивить выставку в Циндао

Крупнейшая в Азии рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo пройдет в Циндао с 1 по 3 ноября. Группа компаний «Антей» продемонстрирует на этой площадке антарктического клыкача, живых трепангов, гребешков и крабов, а также особенную новинку в качестве сюрприза.

«Группа компаний развивается, наращивает уловы рыбы, поэтому в этом году мы решили увеличить на выставке рыбный ассортимент, чтобы не ассоциироваться только с крабом - рассказал Fishnews заместитель директора «Антея» по общим вопросам Евгений Захарченко. – В нашем павильоне будут представлены треска, минтай, кета, также в первый раз привезем клыкача, которого добываем возле Антарктиды. В последнее время, в связи с возросшей добычей краба, цены на продукцию крабового промысла снижаются. Но, несмотря на это, мы считаем важным принять участие в столь перспективном мероприятии».

Холдинг продемонстрирует в Циндао живых гребешков и трепангов – их выращивает компания «Русская марикультура». Также в павильоне «Антея» можно будет увидеть живых крабов, варено-мороженые конечности краба и икру морского ежа.

«Мы готовимся показать на выставке новинку, такого никто из российских участников в Циндао еще не привозил! – сообщил Евгений Захарченко. – Подробностей пока не разглашаем, пусть это станет сюрпризом».

Он отметил, что стенд «Антея» пользуется на выставке большой популярностью. «Доверие со стороны китайских партнеров возрастает. Крупные заказчики из КНР приезжают на деловые встречи и говорят: «Мы видели ваш стенд, были на вашем сайте, знаем, что вы серьезная компания, и готовы к плодотворному сотрудничеству». У нас множество контактов по всему АТР, есть планы по новым направлениям, зарубежные партнеры проявляют большой интерес к нашей продукции. Поэтому будем развиваться дальше», - рассказал замдиректора «Антея».

Концепция подачи отечественной рыбной отрасли единым национальным стендом оказалась очень эффективной, обратил внимание Евгений Захарченко. «Это в очередной раз доказала Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге, в которой мы принимали участие, выставив объединенный стенд с входящей в наш холдинг компанией «Русская Рыбная Фактория». А в Циндао в прошлом году эффект был еще наглядней, - отметил собеседник Fishnews. - Пусть российский стенд и меньше, например, китайского, мы все же заявили о себе самым наилучшим образом. Посетителям очень понравилась эта подача, значит, мы все делаем правильно».

Представители «Антея» планируют принять активное участие в деловой программе, которую организует на выставке Росрыболовство.

Fishnews