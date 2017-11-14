14 ноября 2017 года

Колыма подсчитала лососевый «урожай»

В этом году в Магаданской области у побережья Охотского моря освоено почти 6,9 тыс. тонн лососевых. Самая большая доля – у промышленных предприятий.

В Охотском теруправлении Росрыболовства подвели итоги «красной» путины. В целом к вылову компаниям, коренным народам, рыбаками-любителями, рыбоводам и ученым разрешили 7251 тонну лососей. Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, суммарно все пользователи добыли 6899,86 тонны.

Поймано 4407 тонн горбуши, 1885 тонн кеты, 871 кг нерки, 204 тонны кижуча и 403 тонны гольца.

Основной вылов приходится на промышленные предприятия региона — 6069 тонн красной рыбы.

Fishnews